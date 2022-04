Per Svensson hade spelat nästan 500 matcher i HockeyAllsvenskan innan chansen i SHL till slut kom med Timrå.

Då har den 33-årige SHL-debutanten imponerat stort och varit med och hållit Timrå kvar i toppligan.

– Uppenbarligen har det ändå gått ganska bra, säger Svensson till hockeysverige.se.

En av SHL:s stora utropstecken säsongen 2021/22 är en 33-åring från Virserum som delade hockeyn med slalom fram till det han var i 15-årsåldern. Vi pratar alltså om Timrå-backen, Per Svensson, som inför den här säsongen debuterade i SHL ”på riktigt”. Svensson spelade två matcher för AIK säsongen 2013/14.

– Målbilden med hockeyn hemma i Virserum? Jag hade inget riktigt mål då. Jag åkte skidor samtidigt som hockeyn och det var då jag var 14-15 år som jag bestämde mig för att satsa på hockey, berättar Per Svensson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har en backe i Virserum faktiskt, Dacke-stupet. Den åkte jag mycket i, men det var även många läger och så vidare.

– Sedan kom jag till en punkt där jag var och provtränade för Oskarshamn innan jag skulle börja gymnasiet. Då blev det att jag flyttade dit.

Per Svensson var nere i ettan och spelade med både Nynäshamn och Arlanda Wings mellan 2010 och 2012.

– Jag fick ingen speltid i Oskarshamn. I samma veva hade jag träffat Anna-Carin som är min fru nu. Hon är från Stockholm. Jag sa då att ville Oskarshamn låna ut mig så fick dom skicka mig upp till Stockholm någonstans. Då blev det så.

– Sedan rullade det på med ett och ett halvt år i Nynäs och ett år i Arlanda. Efter det hörde Almtuna av sig. Då blev det några år där.



Det var Martin Öhrstedt från Almtuna som kom att slå en signal till Per Svensson för att lyssna om han var intresserad av att komma till Uppsala-laget och spela.

– Även ”Ragge” (Marcus Ragnarsson) var där, men han som var tränare då, Johan Silfwerplatz fick sparken under säsongen. Då kom (Per) Hånberg in och tog över i slutet. Sedan kom ”Nicke” (Niklas Eriksson) in efter det.

Speciellt att möta Almtuna med Timrå

Totalt blev det åtta säsongen med Almtuna i slitna Gränbyhallen.

– Jag hade inte varit kvar där om jag inte sett att jag blivit bättre för varje år. I Almtuna hade jag en stor roll och chansen att utvecklas hela tiden. Klart är det är grunden till att jag kommit dit jag är idag.

– När jag förlängde med Almtuna första gången, redan då var sa man att innan det kontraktet gått ut skulle det stå en ny arena klar, men den är inte där ännu (skratt). Nu ska den byggas, men det är inte bestämt vart.

Vad är det mest minnesvärda från tiden i Almtuna?

– Det är ganska många saker. Vi hade en säsong där vi kom fyra. Annars när Pelle (Hånberg) kom in och det avgjordes på målskillnad i sista matchen. Det stod då mellan oss och Tingsryd. Det är också ett minne och ska man jämföra är det så nära man kan komma det vi gjorde nu. Den här lättnaden man kände.

Per Svensson har blivit viktig för Timrå. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Per Svensson var under förra säsongen tillbaka i Gränby, men då iklädd en Timrå-tröja och följaktligen fick sitta i ”fel bås”.

– Det var speciellt såklart. När jag väl kom ut på isen… Givetvis var det kul att träffa alla som jag haft runtomkring mig hela tiden, folk som jag fortfarande har kontakt med.

– Klart att det var speciellt, men samtidigt roligt. Almtuna kan också vara stolta över att dom delvis har fostrat mig. Det är en bra miljö för spelare att utvecklas i. Jag tycker också att man ser det år efter år, att det är mycket folk som tar kliv där och sedan går vidare.

“Uppenbarligen har det ändå gått ganska bra”

Inför säsongen 2020/21 skrev Per Svensson på för Timrå.

– Jag hade pratat med Almtuna, men dom visste inte riktigt hur deras satsning skulle se ut. Om dom hade råd och så vidare. Sedan ringde ”Nubben” (Kent Norberg).

– Vi åkte upp hit och jag kände ganska många som spelat i Almtuna sedan tidigare. Vi fick ett bra intryck av ”Nubben” och allt runtomkring. Han var väldigt mån om att vi som familj skulle trivas här och inte bara jag. Målsättningen var att gå upp och det var dom tydliga med från start.



Såg du redan där och då att du som 32-åring äntligen skulle få chansen att spela i SHL?

– Ja, det var mitt mål. Man vet ju inte, men när vi gick upp förra säsongen hade jag en dröm om att få vara kvar. Jag fick också den chansen av ”Nubben”, men sedan vet man aldrig om man klarar att spela på den här nivån. Det visste inte ”Nubben” och det visste inte jag. Uppenbarligen har det ändå gått ganska bra.



Kan du klä ord på känslan att vara med om att ta upp ett lag i SHL?

– Det var en speciell säsong också med Covid och allt och att inte få göra det tillsammans med fansen. Det var vad vi kanske saknade mest, men som vi fick ta del av i år i stället.

– Just att få vara en del av ett lag där alla drevs så tydligt åt samma mål tyckte jag var en väldigt häftig känsla. Vi hade ett mål och alla jobbade stenhårt för att nå dit. Vi lyckades och det var optimalt.

Per Svensson har haft en lyckad debutsäsong i SHL. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Per Svensson var lite fundersam inför säsongen 2021/22 hur steget in i SHL skulle vara.

– Jag försökte spela på det sättet som hade tagit mig dit. Inte ändra någonting eller göra något annorlunda bara för att det var SHL.

– Sedan fick jag en bra start och allt rullade på. Jag ska inte säga att det var lätt för jag jobbade hårt för det, men SHL passade mig ganska bra.



Hur viktigt var det med trivseln vid sidan om för dig och familjen för att du skulle kunna prestera på den nivå du nu gjort?

– Kanske det viktigaste. Jag har fru och tre barn. Om dom inte trivs skulle det bli otroligt svårt för mig att trivas. Timrå har varit jättebra mot oss, hjälpande och fått oss att trivas. Vi är som en enda stor familj här.

“Såg hur jobbigt det var för dom unga spelarna”

Timrås säsong har varit lite upp och ner, vad var det som fick er att samla ihop krafterna när det gällde som mest i kvalet mot Djurgården?

– Jag skulle säga att vi blev mycket tydligare. Vi kände att vi innan inte riktigt hade den här tydligheten, att det var lite otydligt. Sedan hade vi en avstämning efter att ”Freddan” (Fredrik Andersson) fick lämna.

– Det kändes som alla verkligen köpte in på vad vi behövde ändra samtidigt som känslan var att gruppen mådde bra.

– Klart att vi hade mycket att förlora, men inte lika mycket som Djurgården. Jag tror det gjorde att pressen på oss släppte lite.



Märkte ni spelare av den här mentala biten som kan varit en del av skillnaden mellan lagen?

– Ja, man såg det, att frustrationen växte hos dom med domslut och allt sådant. I match två där vi avgjorde då det var sju sekunder kvar, kart att jag kände då att det inte skulle varit kul att sitta på den bussen hem till Stockholm.

– Jag tycker bara att vi hade en så jäkla skön stämning i laget. Det var ingen som var orolig för någonting. Vi såg det mer som en utmaning, en rolig tid tillsammans och att vi skulle göra det så bra som möjligt.

Per Svensson lider med de unga DIF-spelarna så som William Eklund. Foto: Bildbyrån

När slutsignalen gick och ni hade vunnit med 4-0 i matcher samtidigt som du såg ansiktena på spelarna i Djurgården, hur gick dina tankar då?

– Det är människor på andra sidan. Framför allt såg jag hur jobbigt det var för dom unga spelarna som (Filip) Cederqvist och ”Fimpen” (William Eklund). På något sätt var det ändå dom som drev det där laget.

– Det var Djurgårdens yngsta spelare och att se hur hårt det tog på dom blev såklart jobbigt. Samtidigt var jag självklart glad så det blev lite tudelat.



Inför kommande säsong har Timrå redan gjort klart med Anton Lander, något som Per Svensson hyllar.

– Det ska bli kul och han kommer betyda otroligt mycket för laget. Han är en riktig ledartyp som ger järnet i alla situationer.



Vilka förväntningar ska vi ha på Timrås kommande säsong?

– Nu vet jag inte riktigt hur truppen kommer se ut i sin helhet, men med några av dom nyförvärv som kommer så borde vi sikta högre än plats 13 i alla fall, avslutar Per Svensson.

