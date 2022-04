Inför nattens möte med New Jersey Devils var Cory Schneiders senaste NHL-match med just Devils i ett möte med St. Louis i mars 2020. I natt var amerikanen tillbaka på en NHL-is. Då räddade han 27 skott när New York Islanders besegrade just New Jersey med 4–3.

– Jag vet inte om det är ödet eller en tillfällighet, säger Schneider till NHL.com.

Cory Schneider har haft ett par tuffa år de senaste åren, där den tidigare stjärnmålvakten fått finna sig i att spela AHL-hockey i Binghamton och Bridgeport efter att bara några år tidigare varit en All-Star-målvakt i NHL.

Inför nattens match mellan New York Islanders och New Jersey Devils hade Schneider inte spelat en NHL-match sedan den 6 mars 2020, då som en New Jersey Devils-spelare.

I natt valde Islanders-tränaren Barry Trotz emellertid att ge Schneider chansen mot sin tidigare klubb – och den 36-årige målvakten tog den. Amerikanen räddade 27 skott när Islanders besegrade Devils med 4–3 i New Jersey.

– Det är lite roligt… Senast jag spelade i den här ligan var det i den här byggnaden med New Jersey. Jag vet inte om det är ödet eller en tillfällighet, men jag är bara tacksam för möjligheten, säger Schneider till NHL.com.

– Det är lätt att ta allt för givet när man spelar mycket, men saker och ting kan förändras vaddigt snabbt. Jag är bara tacksam över att få chansen igen.

Hattrick av Pageau

Barry Trotz var efter matchen glad för sin burväktares skull.

– Han har en sådan kärlek till sporten. Jag tror att han ville ha lite upprättelse efter att han varit borta med skador, rehab och alla dessa saker som jag inte tror folk förstår att spelare går igenom, saker som kan sabotera ditt självförtroende och karriär. Han har kämpat sig igenom allt det där och alla är väldigt glada för hans skull, säger Trotz.

Jean-Gabriel Pageau var annars Islanders stora segerorganisatör i matchen, då han stod för ett hattrick i 4–3-segern. Jesper Boqvist stod för ett av Devils mål i matchen, medan Andreas Johnsson noterades för en assist.

New Jersey Devils – New York Islanders 3–4 (0–2, 1–1, 2–1)

New Jersey: Jesper Boqvist (6), Tomas Tatar (13), Nico Hischier (19).

New York: Jean-Gabriel Pageau 3 (13), Kyle Palmieri (13).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

***

Joel Eriksson Ek var NHL-nattens främsta svensk när det kom till målproduktionen, då värmlänningen noterades för två mål i Minnesotas 5–1-seger borta mot Washington Capitals.

Eriksson Ek inledde matchens målskytte efter endast 36 sekunder och utökade sin målskörd halvvägs genom den andra perioden. 25-åringen stod även för en assist i matchen, vilket innebär att han nu producerat 40 poäng (21+19) på 63 matcher denna säsong.

Johan Larsson gjorde sin första match i Wasington-tröjan efter deadlinetrejden och noterades för drygt elva minuters istid i matchen.

Washington Capitals – Minnesota Wild 1–5 (0–2, 0–1, 1–2)

Washington: Garnet Hathaway (11).

Minnesota: Joel Eriksson Ek 2 (21), Tyson Jost (7), Marcus Foligno (20), Nicolas Deslauriers (7).

***

John Klingberg stod för sitt femte mål för säsongen när han prickade rätt i nattens bortamatch mot Seattle Kraken. Tyvärr, för Klingberg och Dallas del, räckte inte målet till mer än en 1–2-reducering i en 1–4-förlust.

Victor Rask och Alexander Wennberg noterades för varsin assist i matchen för Seattle.

För Stars innebar förlusten att man tappar andraplatsen i wild card-racet i den västra konferensen, där laget nu har en poäng upp Vegas Golden Knights som i sin tur övertidsbesegrade Vancouver Canucks med 3–2 i natt. William Karlsson noterades för en assist på Shea Theodores 3–2-mål i förlängningen för Vegas.

Seattle Kraken – Dallas Stars 4–1 (1–0, 0–0, 3–1)

Seattle: Jared McCann (25), Ryan Donato (14), Yanni Gourde (17), Karson Kuhlman (2).

Dallas: John Klingberg (5).

Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights 2–3 e. sd (0–2, 0–0, 2–0, 0–1)

Vancouver: J.T. Miler (29), Bo Horvat (27).

Vegas: Alex Pietrangelo (13), Jonathan Marchessault (28), Shea Theodore (11).

***

Josh Norris stod för NHL-karriärens första hattrick när han sköt tre av Ottawas fem mål i 5–2-segern mot Detroit Red Wings. Extra speciellt blev det för amerikanen som växte upp i Michigan, samma delstat som Red Wings håller hus i.

– Jag gick på många matcher i den tidigare arenan (Joe Louis Arena) och har även varit på några matcher i den nya arenan (Little Ceasars Arena). Det var mitt favoritlag när jag växte upp, säger Norris till NHL.com.

Norris blev med sina tre fullträffar även den första Senatorsspelaren sedan Milan Michálek och Jason Spezza (2012) att nå 30 mål under en och samma säsong.

Anton Forsberg räddade 30 skott i matchen för Ottawa.

Ottawa Senators – Detroit Red Wings 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

Ottawa: Josh Norris 3 (30), Artjom Zub (6), Nikita Zajtsev (2).

Detroit: Michael Rasmussen (10), Dylan Larkin (29).