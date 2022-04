OS-forwarden Lisa Johansson har varit AIK trogen sedan 2011.

Nu går kontraktet ut – och det är långt ifrån säkert att 29-åringen blir kvar i SDHL-klubben.

– Om min utveckling inte kommer kunna förbättras här så kanske det är dags att leta nya möjligheter någon annanstans, säger Johansson till hockeysverige.se.

Lisa Johansson är en av SDHL:s mest erfarna spelare. Hon inledde sin tid i Riksserien 2005. Då som 13-åring i Växjö. Även om hon också spelat för Leksand förknippas hon absolut starkast med AIK dit hon gick 2011. Redan säsongen efter debuterade hon i Damkronorna. Totalt har hon spelat två OS och fyra VM. Säsongen 2012/13 var AIK-anfallaren med om att vinna SM-guld och 2014/15 blev det silver. Dessutom utsågs Lisa Johansson till årets spelare 2017.

Den senaste säsongen fick hon vara en del i det AIK-lag som tvingades att kvala sig kvar i SDHL.

– AIK:s utveckling sedan jag kom hit har följt damhockeyns utveckling. Den har gått uppåt hela tiden, men jag kan också säga att jag tycker att den borde gått fortare. Samtidigt kan jag förstå att med den ekonomin som varit är det inte konstigt, säger AIK:s stjärnforward Lisa Johansson då hockeysverige.se träffar henne för en intervju på Ritorp i Solna samtidigt som den släntrar in både yngre konståkare och hockeyspelare i ishallen.

Vad har du saknat?

– Jag kan ärligt säga att jag personligen inte är så intresserad av stora kontrakt, att jag vill tjäna stora pengar på min idrott och så vidare.

– Jag spelar ishockey för att jag älskar sporten och det har jag alltid gjort. Klart att när jag vet och hör utvecklingen som sker i andra klubbar och satsningen ekonomiskt där hade det såklart hjälpt till om jag hade kunnat tjäna lite på min idrott också för att då kunna satsa hårdare.

– Tillexempel är det många i AIK som jobbar heltid vid sidan av hockeyn. Nu har jag ett jobb som jag kombinera med hockeyn så jag inte behöver jobba heltid. Min chef, Mikael Eriksson på Järfälla kök, sponsrar och hjälper mig väldigt mycket. Något jag såklart uppskattar.

AIK har halkat efter

AIK vann SM-guld 2013, vad tror du är anledningen till att AIK inte lyckats hålla sig kvar på samma höga nivå?

– Från 2013, då vi vann, har vi sakta men säkert tagit steg framåt, men damhockeyn i stort har tagit snabbare steg framåt, vilket gjort att vi halkat efter.

– Jag kan nog inte riktigt svara på varför det blivit så. Jag skulle säga att en anledning är att AIK under en längre tid har varit ett lag i Hockeyallsvenskan medan dom andra klubbarna har herrlag i SHL. Vilket såklart bidrar till en mycket starkare ekonomi.

– Sedan är AIK, om jag ska vara helt transparant, en stor fotbollsklubb. Det ser man på supportrar, att det är extremt mycket fotboll som gäller. Självklart är också hockeyn viktig, men det syns verkligen att fotbollen är nummer ett.

Har ligan blivit jämnare och lagen är på en annan nivå sedan tillexempel 2013 då AIK vann guld?

– Ja, absolut. Jag tycker också att det är skillnad från förra säsongen till den här. Den här säsongen har det varit en extremt stark liga, vilket jag tycker har gjort det mycket roligare att spela.

– Det är en här typen av hockey man vill spela, där det är jämt och tajt i alla matcher. Matcher där man inte vet på förhand vilka som ska vinna. Även om Brynäs är stora favoriter och tog hem serien har man sett att i princip alla lag kan plocka poäng av alla. Det är också så jag vill att det ska vara.

“Mentalt är jag fortfarande 16 år”

AIK har haft en svag säsong och tvingades alltså kvala sig kvar i SDHL. Trots det ser Lisa Johansson att det finns en ljus framtid i klubben med tanke på alla talanger som kommer fram.

– Det tycker jag verkligen, vilket man ser på dom juniorer vi har tagit upp redan nu. Vi har en stark bredd som kommer underifrån. Det är kul att se när dom här spelarna kommer upp, att dom tar för sig, vill utvecklas och vill framåt. Dom blir lite smågriniga om dom inte får den speltid dom vill ha och det behövs eftersom man måste ha det här drivet för att utvecklas.

– Det här pushar oss veteraner, om vi ska kalla oss de, till att fortsätta tävla. Dom unga kommer underifrån och då gäller det att hålla ifrån, säger Lisa Johansson som fyller 30 år den 11:e april.

– Kroppen känner sig som 30-ish någonting, men mentalt, då jag kommer ut på isen, är jag fortfarande 16 år, skrattar OS-forwarden.

AIK:s säsong har inte varit optimal, men Lisa Johansson kan inte riktigt plocka ut enbart en enskild faktor som ligger till grund för det.

– Jag tror att det är många små faktorer som har bidragit. Klart att när vi får skador på två duktiga backar, Johanna Lagus och Emmy Alasalmi, i början av säsongen och dom har lång väg tillbaka så påverkar det. Att vi inte fick ha den trupp vi ville ha då säsongen sattes i gång.

– Sedan tycker jag att vi kom in i ett stim där vi spelade bra och plockade poäng. Efter det började vi tappa poäng, förlora uddamålsmatcher och så vidare. När vi ledde i slutet av matcher, tappade ledningen och förlorade satte det sig så starkt mentalt att det blev något man omedvetet påmindes om när man hamnade i samma situation igen.

– I stället för att knyta näven och vilja vinna blev vi rädda för att förlora. Då förlorar man oftast.

Ni äldre och mer rutinerade i laget har samtidigt ett ansvar i dom här lägena, hur har den dialogen varit med dom yngre tjejerna?

– Ja, det stämmer. Jag kan inte tala så mycket för andra, men för mig har det varit mycket att försöka visa på isen att vilja framåt hela tiden. Visa att vi går för att vinna matcher och lägga ner det hårda jobbet.

– Att det inte bara är offensivt som gäller utan även defensiven och spela bra över hela banan. Sedan har vi haft mycket samtal i laget, men på något sätt tror jag det är svårt att förändra tankesättet hos någon annan. Det kommer hela tiden tillbaka till sig själv, att du själv måste ta kommandot över din kropp och egna tankar.

Går en oviss framtid till mötes

Lisa Johansson svarade för 18 mål och totalt 26 poäng på 34 matcher under säsongen 2021/22.

– Jag är inte nöjd, vilket jag inte tycker att man ska vara. Men jag tycker att jag har gjort en bättre säsong än vad jag gjorde under den förra. Till viss del hade jag kunnat producera mer framåt, men jag känner också att jag blivit en mer allround tvåvägsspelare än vad jag har varit tidigare. Det är jag väldigt glad för. På så sätt skulle jag ändå säga att jag har gjort en väl godkänd säsong.

Du har valt att stanna i AIK säsong efter säsong, har du haft möjligheten att lämna klubben under åren?

– Ja, det har det absolut gjort. Det har funnits intresse från andra klubbar. Några år in från att jag kommit till AIK förändrades något hos mig. Jag hittade nära vänner som jag nu haft under tio år och som jag är väldigt glad för.

– Jag har hela tiden sagt att hockeyn är det jag brinner för. Så länge jag fått det förtroendet jag fått här och kan känna att jag utvecklas hela tiden, inte stått still i min utveckling, har jag inte sett något skäl att lämna.

– Sedan ska jag inte sticka under stolen med att jag har blivit ganska rejält mycket i AIK:are (Lisa Johansson spricker upp i ett stort leende) och jag brinner väldigt mycket för den här klubben. Samtidigt har jag sagt till mig själv att jag inte ska lämna AIK för något annat än att jag skulle kunna se mig själv få en bättre utveckling där.

Ditt kontrakt med AIK har gått ut, hur går tankarna inför nästa säsong?

– Tankarna framåt står faktiskt just nu still. Jag börjar komma upp i åren och känner att Stockholm är en stad jag skulle vilja bo i då jag blir äldre och kanske resten av livet. AIK har blivit som hem för mig och jag trivs väldigt bra i både klubben stan.

– Med det sagt är det klart, som jag sa tidigare, att om min utveckling inte kommer kunna förbättras här så kanske det är dags att leta nya möjligheter någon annanstans. Det där ligger fortfarande långt framför mig. Jag har precis börjat processen att bearbeta och släppa förra säsongen.

– Sedan får jag se i mitten av april, att då titta på och ta tag i vad som kan ske i framtiden, avslutar Lisa Johansson.

