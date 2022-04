I natt kommer Mads Søgaard att göra sin NHL-debut för Ottawa Senators.

Därmed blir han den blott andra danske målvakten i NHL:s historia.

När Ottawa Senators ställs mot Detroit Red Wings så kommer vi att få se en debutant i mål för laget från den kanadensiska huvudstaden.

På Twitter bekräftar klubben nämligen att Mads Søgaard kommer att göra sin första NHL-match i natt efter att ha spenderat de två senaste säsongerna i farmarlaget Belleville Senators.

Søgaard skriver därmed historia då han blir en blott andra målvakten från Danmark att spela en NHL-match. Först ut var Frederik Andersen som har vaktat kassen i 439 NHL-matcher.

Mads Sogaard will make his first NHL start tonight in Detroit‼️#GoSensGo pic.twitter.com/63T8GU3TxK