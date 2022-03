Säsongen är över för Linköping efter att de missat slutspelet med liten marginal. Nu meddelar klubben att både David Rautio och Jimmy Andersson lämnar klubben.

Linköping har redan börjat frigöra utrymme för nya spelare inför nästa säsong. Under onsdagen meddelade klubben att både målvakten David Rautio och forwarden Jimmy Andersson lämnar.

I februari berättade Rautio för Hockeysverige.se att det har varit frustrerande att få sitta vid sidan och inte få särskilt mycket speltid.



Redan då hintade veteranmålvakten om att framtiden var oviss. Nu är ovissheten kanske ännu större. Under onsdagen bekräftade Linköping via sina sociala medier att 36-åringen lämnar klubben efter endast 27 tävlingsmatcher under två säsonger.

Rautio var redan mellan 2014 och 2016 i Linköping, då var han en betydligt viktigare pjäs än vad han har varit de två senaste åren.

David Rautio har i sin karriär gjort 13 säsonger i högsta serien och är en av de målvakter som hållit nollan flest gånger någonsin i grundserien.

Öppnar för återkomst

Jimmy Andersson har under säsongen utöver ett antal matcher för Linköping, varit utlånad för spel i Vita Hästen i Hockeyallsvenskan. Nu bekräftar Linköping att även han lämnar.



Under gårdagen berättade han i en intervju med Norrköpings tidningar att han inte såg att han hade någon framtid i SHL-klubben. Istället öppnade han upp för att göra flytten till Vita Hästen permanent.

– Det kan absolut bli så. Sen får vi se. Hästen har väl lite att göra innan, tänker jag. Sen behöver jag landa efter säsongen som var. Jag har åkt runt och harvat och jag behöver vara lite förälder också. Jag har ingen jättestress, men jag förmodar att det lär bli nån kontakt med Hästen snart, säger Jimmy Andersson till Norrköpings Tidningar.

