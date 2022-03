Buffalo Sabres stod för en mäktig vändning i natt.

Victor Olofsson stod för två mål när Sabres hämtade upp ett fyramålsunderläge mot Chicago Blackhawks.

När Seth Jones prickade in Chicagos 4–0-mål tidigt i den andra perioden såg matchen mot Buffalo Sabres avgjord ut, men målet blev i själva verket startskottet på en mäktig upphämtning från Sabres.

Tack vare två mål från Victor Olofsson i mittperioden samt ytterligare en fullträff från Kyle Okposo lyckades Sabres kapa Chicagos ledning till ett mål innan mittpieroden var över innan Vinnie Hinostroza kvitterade matchen tidigt i den tredje perioden.

Chicago återtog förvisso ledningen i den tredje perioden genom skarpskytten Alex DeBrincat, hans 38:e mål för säsongen, men det var Sabres som skulle gå vinnande ur matchen. Först kvitterade Alex Tuch med drygt två minuter kvar innan Tage Thompson avgjorde matchen med bara tolv sekunder kvar att spela.

Sköt av klubban – och avgjorde

Målet föranleddes av att Thompson skjutit av klubben på sitt direktskott, vilket gjorde att pucken studsa i sargen. Via sargstudsen gick sedan pucken via Chicago-målvakten Kevin Lankinen och in i målet.

– Jag var redan halvvägs till bänken (för att hämta ny klubba) när jag hörde att båset blev helt galna. Jag vände mig om och såg att de jagade mig. Jag hade ingen aning om vad som hände, säger Thompson till NHL.com.

Rasmus Dahlin hade två assist i matchen, varav ett av dessa kom på det avgörande målet, medan Victor Olofsson förutom sina två mål även hade en passningspoäng i protokollet.

Chicago Blackhawks – Buffalo Sabres 5–6 (3–0, 1–3, 1–3)

Chicago: Calvin de Haan (2), Sam Lafferty (5), Jonathan Toews (10), Seth Jones (5), Alex DeBricnat (38).

Buffalo: Victor Olofsson 2 (14), Kyle Okposo (17), Vinnie Hinostroza (11), Alex Tuch (9), Tage Thompson (28).

Se NHL-nattens mål i videospelaren ovan.