Ryan Lasch vann poängligan i SHL överlägset.

Nu öppnar han för att spela i Frölunda tills han avslutar karriären.

– Självklart, det vore fantastiskt. Detta känns som mitt hem, säger han till GT.

Inför årets säsong värvade Frölunda tillbaka Ryan Lasch och han var sedan dominant i SHL.

På 52 matcher stod Lasch för 66 poäng vilket gav en överlägsen seger i poängligan – och han kvalade då även in som den sjätte poängbästa säsongen i SHL:s historia. Amerikanen slog också nytt rekord för flest assists under en och samma säsong då hans 53 passningspoäng under årets säsong är bäst i SHL genom tiderna.

Nu deklarerar också stjärnan sin kärlek till Frölunda HC och Göteborg.

– Det är sättet som de tar hand om spelarna i laget, och staden är varm och välkomnande där de älskar sin hockey. Det är spännande att vara här, säger Lasch till Göteborgs-Tidningen och fortsätter:

– Vi njuter av sällskapet runtom i staden med alla vänner som vi har fått genom åren, så det handlar också om det. Inte bara klubben utan utanför rinken också. Det är roligt att vara en del av staden här.

”Ett andra hem för min familj”

35-åringen berättar sedan att han har för avsikt att spela lika länge som Joel Lundqvist – samt att han har en önskan om att få spela i Frölunda under resten av sin karriär.

– Självklart, det vore fantastiskt. Detta känns som mitt hem, ett andra hem för min familj, och vi har vunnit här så mycket. Det är så kul att vara en del av detta, så varför inte?, säger Ryan Lasch till GT.

Med sina 355 poäng är Ryan Lasch den bäste nordamerikanen någonsin i SHL – och han ligger också på en 42:a plats i poängligan genom tiderna. Hans kontrakt med Frölunda gäller till 2024.

