Örebro håller för pressen – går vidare till kvartsfinal

Örebro går vidare till kvartsfinal i SM-slutspelet.

Det efter att ha vänt underläge till seger i den avgörande åttondelsfinalen mot Brynäs.

Sedan play in infördes i SM-slutspelet 2014 har laget som vunnit den första matchen i serien alltid gått vidare till kvartsfinal.

Brynäs hade chansen då de ledde med 2-1 efter 40 spelade minuter mot Örebro. Men Örebro vände på matchen och kunde vinna med 4-2 för att säkra avancemang till kvartsfinalerna.

Örebro var hetast i den första perioden – men det var Brynäs som tog ledningen. Anton Rödin stod påpassligt framför mål och styrde in 0-1 i matchen. Bara ett par minuter senare drog Brynäs på sig en utvisning för sex man på isen.

I powerplay-spelet kunde då Örebro kvitterade då Robert Leino höll sig framme och stötte in 1-1-pucken.

Övertag Brynäs inför tredje

Det var också ställningen efter 20 spelade minuter och i den andra perioden tog Brynäs över mer och mer. Precis i slutet av mittperioden kom också utdelningen då Oscar Eklind sköt in 2-1 till Brynäs efter en kontring.

– Vi var bättre, hade ett par långa anfall där vi också byter i anfallszon och då blir det svårt för dem när vi kommer in med friska killar, säger Eklind till C More.

I Örebro var det dock oroligt efter att ha tappat och de sökte då efter att hitta tillbaka till de spelat de haft tidigare.

– Vi tappar intensiteten här i andra perioden och de får kontra på oss för lätt. Vi behöver komma tillbaka till vårt spel i första perioden för vi tar ett kliv tillbaka här, säger Robin Kovacs inför tredje perioden.

Hemmalaget kom också ut starkast i den tredje perioden och redan efter 66 sekunder kom 2-2 då lagkaptenen och poängkungen Rodrigo Abols petade in en retur för att kvittera matchen.

Öberg hjälte för Örebro

Det var därmed helt jämnt och ovisst inför avgörandet av matchen.

Med åtta minuter kvar att spela kom dock det matchvinnande målet. Kristian Näkyvä skickade in en puck från blålinjen och Linus Öberg letar sig då in framför mål för att styra in 3-2 till Örebro.

Brynäs försökte få till en sista forcering men lyckades inte få hål på Honken Trophy-vinnaren Jhonas Enroth i slutet.

I stället kunde Örebro hålla undan och vinna med 4-2 efter att Jani Lajunen gjort mål i tom kasse för att säkra avancemang till kvartsfinalerna där de nu ställs mot Luleå.

Örebro – Brynäs 4–2 (1-1,0-1,3-0)

Örebro: Robert Leino, Rodrigo Abols, Linus Öberg, Jani Lajunen.

Brynäs: Anton Rödin, Oscar Eklind.

Örebro vidare med 2-1 i matcher.

