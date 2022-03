Fredrik Söderström tippar de avgörande play in-matcherna.

Det väntar en tredje och helt avgörande match i bägge play in-serierna. C Mores expert Fredrik Söderström tror på två hemmasegrar i kväll – där stjärnorna kliver fram.

– Det kommer bli två häftiga matcher, säger Söderström till hockeysverige.se.

Det blev inget avgörande i play-in under måndagen. Allt ska med andra ord avgöras ikväll. Alltså precis så dramatiskt som hockeyälskare hoppas på. I Örebro spelar hemmalaget mot Brynäs och i Leksand är Oskarshamn på besök.

Fredrik Söderström är mångårig coach på elitnivå, men jobbar under den här säsongen på C More som expertkommentator. Hockeysverige.se bad honom ge sin syn på matchserierna så här långt, men också vilka han tror får kliva vidare in i kvartsfinalserien.

Örebro – Brynäs

– Snacka om två matcher med helt olika ansikten. Det kanske är en lite förvarning till alla inför slutspelet att det sällan blir som man räknat med. I match ett var det efter halva matchen inget snack. Brynäs stretade emot och sedan var det som luften gick ur. Där tycker jag Örebro imponerade. Därför hade jag tron på att det skulle bli 2–0 i matcher och att Brynäs hade slut på bränsle.

– Det Brynäs jag såg i match två var bland det bästa jag sett dom prestera under hela säsongen. Brynäs hade en disciplin och arbetsmoral som var hög. Jag tyckte också att skickligheten kom fram. Det var verkligen något som gjorde intryck på mig. Den matchen bevakade vi från studion så då hade jag tillgång till bra bilder och det var ett bra exempel på ett lag som slog tillbaka. Därför är det vidöppet inför kvällen.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Leksand – Oskarshamn

– Här kanske det inte har lossnat lika mycket. Vi ska också komma ihåg att det är dom två formsvagaste lagen 2022. Det tycker jag har avspeglat sig lite grann.

– Oskarshamns hemmamatch, när laget vann, var deras första slutspelsmatch i historien och man bars fram. Det gav Oskarshamn den energi som jag tyckte Leksand saknade även om man gjorde en ganska okej bortamatch. Det var lite för få spelare som klev fram.

– I match två svänger det där lite grann. Där är Leksand väldigt tröga i första perioden för att sedan få fart. Det är oftast ledande spelarna som måste kliva fram och Mikael Ruohomaa som varit blek ett tag var riktigt pigg igår. Frågan är vad det gör till match tre.

– Historiskt är det nog nästan inget lag som gått vidare efter att förlorat match ett. Utefter alla fyra lagens matcher igår är det enligt mig vidöppet i kväll. Om det blir fortsatt tryck på hemmaplan så kan det gynna Leksand.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Vilka spelare har i dina ögon stuckit ut lite extra i dom olika lagen?

– (Rodrigo) Abols i Örebro. Nu var han lite blekare igår, men av det jag såg från Abols i första matchen var briljant. Sex poäng, tangerat rekord på antal poäng i en slutspelsmatch. Han är en extrem slutspelsspelare och mer än dubblar då det kommer till slutspel. Det brukar vara tvärtom. Sedan har vi (Jhonas) Enroth som är en ligans bästa målvakt.

– I Brynäs… Jag tycker (Dmytro) Timashov är underhållande. Har han fortsatt förmågan att göra skillnad? Över lag tycker jag annars att det är målvakterna som gör skillnad. Sedan gillar jag Oula Palve. Varje gång jag säger hans namn tänker jag på Olof Palme eftersom dom har så lika namn (skratt). Sedan också Anton Rödin med sin centrala roll. Brynäs var riktigt bra igår så det ska bli spännande att se vad dom kan göra ikväll.

– I Oskarshamn går det inte att komma ifrån (Fredrik) Olofsson-linan med (Patrik) Karlkvist och (Kim) Rosdahl. Dom var härförare i match ett och det var Karlkvist som gjorde mål ett igår. Dom har vaknat till igen efter att ha varit sämre ett tag, vilket kanske är helt normalt. Man kan inte vara lika bra under en hel säsong för då skulle man göra 100 mål, men det är dom som är hotet.

– Leksands utmaning, där kan jag tycka att det varit lite blekt. I (Marek) Hrivík finns det en mycket större kapacitet, men kort och gott har det inte lossnat för honom. I stället var det igår Mikael Ruohomaa som klev fram. Jon Knuts och Martin Karlsson är inte Leksands skickligaste spelare, men det är banne mig dom viktigaste. I kväll kommer det säkert vara tajt och tätt. Då är det säkert den typen av spelare som kommer vara viktiga.

“Fördel av sin stora publik”

När det närmar sig avgörande i tredje perioden av båda matcherna, hur viktigt tror du hemmafördelen kommer vara då?

– I Leksands fall tror jag dom kan komma att ha fördel av sin stora publik. Det skulle kunna gynna Leksand ikväll.

- Om du frågar mig att tippa dom här båda matcherna är det ren och skär gissning då jag säger att hemmalagen tar det. Det gör dom i kraft av bättre placeringar sett över hela säsongen. Nu är det här ett försiktigt svar, men jag tror inte någon redan nu kan ha en rimlig förklaring till utgångarna i kväll. Det kommer bli två häftiga matcher.

Du tror hemmalagen drar längsta strån, men vilka spelare blir matchvinnare?

– I Örebro gör (Robin) Kovacs framspelad av (Rodrigo) Abols det avgörande målet.

– I Leksand tror jag faktiskt att (Marek) Hrivík gör målet med god hjälp av Carter Camper.

Hrivik och Kovacs - två matchvinnare? Foto: Ronnie Rönnkvist

TV: Road to SHL - Brynäs