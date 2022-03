Ottawa Senators är i sorg.

I natt meddelade NHL-klubben att ägaren Eugene Melnyk gått bort vid 62 års ålder.

Via ett uttalande på sin hemsida meddelar Ottawa Senators att NHL-klubbens ägare Eugene Melnyk gått bort efter en tids sjukdom. Senators gick inte in på detaljer gällande sjukdomen, men enligt The Athletic genomgick Melnyk en levertransplantation för sju år sedan.

“Det är med stor sorg som Eugene Melnyks familj och Ottawa Senators organisation nu meddelar om hans död, den 28 mars 2022 efter en sjukdom som han kämpat mot med beslutsamhet och mod”, skriver Senators i ett uttalande på sin hemsida.

Köpte Senators 2003

Melnyk köpte Ottawa Senators 2003 och såg sitt lag ta sig hela vägen till Stanley Cup-finalen 2003 samt konferensfinalen 2017.

“NHL sörjer Eugene Melnyks död. Oden passion och engagemang definierar mannen som ägde Ottawa Senators sedan 2003. Om det var i ett styrelserum med andra ägare, på rinken med sitt älskade Senators eller att göra sina nära och käras liv bättre så brydde han sig otroligt mycket", skriver NHL:s kommissionär Gary Bettman i ett uttalande.

Melnyk blev 62 år gammal.

