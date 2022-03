Brynäs tvingar fram en tredje och avgörande åttondelsfinalen.

Det efter att Veini Vehviläinen hållit nollan i kvällens 3-0-seger mot Örebro.

Efter att ha vunnit med hela 7-2 i den första åttondelsfinalen hade Örebro övertaget i serien och hade chansen att säkra avancemang när serien vände upp till Närke.

Men under måndagens andra åttondelsfinal var det Brynäs som kom ut klart bäst och bortalaget ledde skotten med 12-3 efter 20 spelade minuter utan att ha lyckats få in pucken bakom Honken Trophy-vinnaren Jhonas Enroth.

Precis i början av den andra perioden kom dock äntligen utdelningen för Gävlelaget. Dmytro Timashov skickade iväg ett skott utifrån som letade sig hela vägen in i mål efter att ha gått in via stolpen.

”Vi är en riktig lagmaskin”

Brynäs fortsatte spela bra och kunde även utöka sin ledning då Simon Bertilsson skickade in 2-0 i mitten av perioden med ett skott från blålinjen. Efteråt var det glada miner i bortalaget.

– Vi är en riktig lagmaskin som bara kämpar på. Alla kämpar för varandra och vi ger oss inte, säger målskytten Timashov till C More.

Bertilsson utökar för Brynäs 💥 pic.twitter.com/G2zcpnusWk — C More Hockey (@cmorehockey) March 28, 2022

Det var dock inte lika muntert i Örebro och Robin Kovács var rejält besviken över hur laget agerat under matchens två första perioder.

– Det är åttondelsfinal och vi behöver komma ut och köra. Det har varit 40 minuter som inte har varit bra. Vi saknar intensitet och fart. Vi har målchanser men det gäller att sätta dit dem. Vi behöver steppa upp här, säger Kovacs till C More.

Vehviläinen nollade Örebro

I den tredje perioden satte sedan Örebro press ner mot Brynäsmålet utan att få hål på Veini Vehviläinen som vaktade kassen. Han stod emot allt som han fick mot sig, räddade 24 skott och höll därmed nollan.

Greg Scott säkrade sedan också Brynässegern då han satte 0-3 i tom kasse.

Resultatet innebär att det blir en tredje och avgörande match mellan lagen och den spelas redan i morgon (tisdag) i Behrn Arena.

Örebro – Brynäs 0–3 (0-0,0-2,0-1)

Örebro: –

Brynäs: Dmytro Timashov, Simon Bertilsson, Greg Scott.

1-1 i matcher.

TV: Road to SHL - Brynäs

Matchrapporter: Drömstart när Örebro Hockey vann mot Brynäs Örebro Hockey klart för åttondelsfinal efter seger mot Skellefteå Brynäs klart för åttondelsfinal efter seger mot Leksand Linköping höll nollan och tog stark seger mot Örebro Hockey Skellefteå fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar