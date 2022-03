Mora spräckte nollan – men Karlskoga vann ändå

Mora gick 112 minuter utan att göra mål på Lars Volden.

Sedan spräckte de nollan – men förlorade ändå mot Karlskoga.

I den första kvartsfinalen vann BIK Karlskoga med 2-0 efter att Lars Volden storspelat, räddat 35 skott och hållit nollan.

I den andra kvartsfinalen såg det ut att gå likadant då Karlskoga ledde med 2-0 och Lars Volden hade återigen hållit tätt.

Mora hade då spelat över 100 minuter utan att kunna göra mål på Volden eller Karlskoga.

– Fortsätter vi så här så kommer vi att göra mål. Det studsar och har sig, det är några puckar han inte ser. Om vi fortsätter ha tålamod och tar pucken till kassen så ska vi kunna trycka dit pucken, sade då lagkaptenen Daniel Ljunggren till C More i den andra periodpausen.

BIK höll undan och vann

I mitten av den tredje perioden spräckte Mora också nollan efter 112 mållösa minuter. Det var då Robin Johansson som skickade in pucken bakom en förvirrad BIK-målvakt som inte såg pucken.

Voldens nolla var då bruten – men det spelade ingen roll för utan Karlskoga kunde ändå hålla undan och vinna med 2-1. Lars Volden har storspelat och räddat 62 av 63 skott hittills.

– Det var en jämn och tajt match så det var skönt att vinna den. Vår inledning var inte så bra som vi hoppades på. Mora kom ut och spelade fysiskt på oss. Det var tur att vi var med de tio första minuterna. Efter det växte vi in i matchen och blev bättre och bättre, säger Karlskogas tränare Karl Helmersson till C More.

BIK Karlskoga leder därmed kvartsfinalserien med 2-0 i matcher när serien nu vänder tillbaka till Mora.

Karlskoga – Mora 2–1 (1-0,1-0,0-1)

Karlskoga: Aleksi Rekonen, Arvid Aronsson.

Mora: Robin Johansson.

2–0 i matcher till Karlskoga.

