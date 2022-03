Victor Rask hade knuffats ner till AHL av Minnesota Wild.

Efter trejden till Seattle Kraken får han dock chansen i NHL igen.

Den här säsongen tappade Victor Rask sin plats i Minnesota Wild vilket ledde till att han sattes upp på waivers och sedan också flyttades ner till AHL.

Där fick Rask spela tio matcher för farmarlaget Iowa Wild och han gjorde då två mål och åtta assists på de matcherna.

På Trade Deadline skeppades då den 29-årige svensken till Seattle Kraken och hans nya NHL-lag meddelade då att han skulle rapportera till farmarlaget Charlotte Checkers.

Nu går dock Kraken ut med att Rask kallas upp till NHL igen och han ser därmed ut att göra debut för sin nya klubb.

The #SeaKraken have recalled forward Victor Rask from @CheckersHockey. pic.twitter.com/q789bTpIHJ