TV: Svensken med vackert avgörande

Joel Eriksson Ek har varit ett utropstecken under NHL-säsongen. I natt stod svensken för det matchavgörande målet när han gjorde 3-2 på övertid.

– Det är nästan svårt när du får så där mycket tid, berättade 25-åringen för NHL.com efter matchen.

Minnesota Wild och Vancouver Canucks jagar båda en plats i slutspelet.

Under natten till fredag drabbades lagen samman i Minnesota. Då klev svenskbekantingarna fram och visade vägen.

Oliver Ekman Larsson stod för en assist till Bo Horvats tidiga ledningsmål för Canucks. Mats Zuccarello ville inte vara sämre utan den förre MoDo-spelaren var med och assisterade Kirill Kaprizov till 1-1.

I den andra perioden gav Kevin Fiala hemmalaget ledningen. Det var den enda målet som föll i mittenakten.

– Vi har varit riktigt bra defensivt. Att vara på rätt sida och inte ge oss för mycket tid i vår zon. Att bara stå tajt och inte ge dem för många lägen. Vi blockar skott, boxar ut, detaljerna är grymma just nu, berättade Kevin Fiala för NHL:s hemsida.

Den tredje perioden blev jämn och ett vilt kämpande Vancouver försökte ta sig in i matchen. Något man också lyckades med.

I numerärt överläge prickade J.T. Miller in kvitteringen, assisterad av Elias Pettersson.

Efter 60 spelade minuter var det lika på två. Men det dröjde bara 31 sekunder in i övertiden innan Joel Eriksson Ek avgjorde matchen.

Svensken fintade ner Thatcher Demko i målet och la in pucken i en tom kasse. Det vackra målet var svenskens 18:e för säsongen. Totalt har det blivit 32 poäng på 56 matcher, vilket är personbästa för värmlänningen.

