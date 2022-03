Björklöven får en drömstart på det allsvenska slutspelet.

De vann nämligen med hela 6-1 mot Västerås och Alex Hutchings hade show med två mål och två assist.

– Vi är byggda för slutspelshockeyn, säger Hutchings till C More.

Under fredagen gick Björklöven in i det hockeyallsvenska slutspelet då de ställdes mot Västerås hemma i Winpos Arena uppe i Umeå.

“Löven” fick då en drömstart på slutspelet efter att ha vunnit med hela 6-1 i den första kvartsfinalen.

Det var då stjärnan Alex Hutchings som klev fram och hade show i krossen.

För drygt en månad sedan var Hutchings petad i tre raka matcher och ryktades vara på väg bort från klubben innan deadline för övergångar 15 februari.

Han blev dock kvar – och nog måste de vara glada för det då Hutchings sköt två mål och passade fram till ytterligare två för totalt fyra poäng i kvällens storseger.

– Detta är varför man spelar. Det är den bästa tiden på året. Det som hände under de första 52 matcherna spelar ingen roll nu. Vi är byggda för slutspelshockeyn och jag älskar det, säger Alex Hutchings till C More.

Hutchings utökar för Löven 💥 pic.twitter.com/SLRih8IK72 — C More Hockey (@cmorehockey) March 25, 2022

Lagkaptenen också tvåmålsskytt

Efter en jämn första period tog Björklöven över mer i den andra perioden och det var också då som de stack iväg till en 3-1-ledning. I tredje perioden rann det dock på för hemmalaget och lagkaptenen Fredric Andersson blev, precis som Hutchings, tvåmålsskytt i matchen.

Även målvakten Joona Voutilainen stod för en stark match då han räddade 33 av de 34 skott som Västerås sköt.

VIK får slicka sina sår och komma igen på söndag då lagen möts igen för den andra kvartsfinalen uppe i Umeå.

Björklöven – Västerås 6–1 (1-0,2-1,3-0)

Björklöven: Alex Hutchings 2, Fredric Andersson 2, Olle Liss, Jesper Lindgren.

Västerås: Niklas Rigelius.

