Kristian Jakobsson lämnade Sverige för att uppfylla sin offensiva potential. I Sparta Sarpsborg har 26-åringen vuxit ut till poängkung i den norska ligan – och blivit norsk landslagsman på köpet.

Nu drömmer svensken om VM-spel med Norge.

– Det är klart att det hade varit skithäftigt, säger Jakobsson till hockeysverige.se.

Som junior var det i det offensiva spelet som Kristian Jakobsson glänste. Som andraårsjunior snittade han över två poäng per match i MoDos J18-lag och blev lagkapten under sitt första år i J20-laget, där han snittade en poäng per match.

Som 19-åring plockades han sedermera upp till herrlaget i MoDo, som då var hemmahörande i SHL. Han producerade fullt godkända åtta poäng på 26 SHL-framträdanden under sin debutsäsong i MoDo, men när klubben blev degraderad till Hockeyallsvenskan så blev Jakobsson kvar i en tillbakadragen roll i ett Örnsköldsvikslag som satsade på att studsa tillbaka till SHL på första försöket.

Efter en ny SHL-sejour i Mora, som slutade med att han efter 14 matcher blev utlånad tillbaka till MoDo, och en allsvensk säsong hemma i Örnsköldsvik beslutade sig den då 22-årige Jakobsson att lämna Sverige för en fortsättning i den norska ligan med Sparta Sarpsborg.

– När jag kom upp i A-laget (i MoDo) så fick jag aldrig riktigt chansen högt upp i hierarkin eller i powerplay. Det fick jag här i Sparta, säger Jakobsson till hockeysverige.se.

Poängkung i Norge

Kristian Jakobsson har genomgått en slags offensiv renässans under de senaste tre åren. Flytten till Norge och Sparta Sarpsborg blev precis vad han själv hade önskat. Redan under sitt första år i klubben (2019/20) så snittade han uppemot en poäng per match i den norska ligan. Efter att fjolårssäsongen tog slut i förtid på grund av corona så fick Jakobsson i stället vänta till den här säsongen för att ta steget ut till fullfjädrad offensiv stjärna i norsk hockey.

Denna säsong blev han hela norska ligans poängkung med sina 67 poäng (27+40) på 45 matcher.

– Först och främst har jag fått en stor roll. Jag har fått spela mitt spel, vilket jag kanske inte alltid fick göra hemma i Sverige. Sedan har det flutit på bra. Jag har inte varit skadad eller sjuk, så med lite tur och skicklighet så kan man väl ändå sammanfatta att det gått rätt bra i år. Puckarna har trillat in.

”Lite tur”? Det är ändå 67 poäng som du har bidragit med.

– Självklart är jag nöjd. Jag ska bidra framåt och i år har jag verkligen gjort det. Det är klart att det är jäkligt kul.

Vad håller ligan för klass?

– Den håller ändå bra klass, måste jag säga. Den kan vara lite ojämnare än exempelvis Hockeyallsvenskan, då det skiljer en del mellan de bästa och sämsta lagen. Topplagen här i Norge håller definitivt hög allsvensk klass.

Nobbade Brynäs

Jakobssons succé i Sparta Sarpsborg har inte gått klubbarna i Sverige förbi, heller.

För norska Nitten.no berättade 26-åringen för en månad sedan att han hade haft ett anbud från Brynäs att ta ställning till under denna säsong, men i stället för att lämna den norska toppklubben för en återkomst till Sverige så valde Jakobsson att stanna i Sparta – och samtidigt skriva på ett nytt tvåårskontrakt med Sarpsborg-klubben.

– Först och främst så har de senaste två årens slutspel ställts in här i Norge på grund av corona, så en stor anledning till att jag ville stanna kvar här var för att få chansen att spela slutspel, berättar Jakobsson.

– Sedan ville klubben egentligen inte släppa mig, heller. Jag vet inte riktigt heller vad jag hade fått för roll (i Brynäs) och så där… Men den stora anledningen att jag inte lämnade var egentligen att klubben inte ville släppa mig.

En flytt tillbaka till Sverige kan dock bli verklighet i framtiden. Tränaren Sjur Robert Nilsen, som har ett förflutet i Leksand, berättade i intervjun med Nitten.no att klubben inte kommer att stå i vägen i framtiden om ett SHL-anbud som Jakobsson skulle vara tillfreds med skulle landa på Spartas bord.

Hur ser intresset ut från svenskt håll inför nästa säsong?

– Alltså, agenten sköter det mesta. Jag sade bara till honom att jag ville fokusera på slutspelet för att ta laget så långt det bara går. Sedan får vi se vad som händer efter säsongen.

Har blivit norsk landslagsman

På samma vis som Kristian Jakobssons framgångar i den norska ligan inte gått SHL-klubbarna förbi har succén inte heller gått den norska landslagsledningen förbi. När den norske förbundskaptenen Petter Thoresen i november tog ut sin trupp till trenationsturneringen i Danmark, där det norska landslaget ställdes mot Danmark och Lettland, fanns Jakobsson med i den norska landslagstruppen efter en fin höst i Sparta.

Landslagsuttagningen möjliggjordes eftersom Jakobsson även innehar ett norskt medborgarskap, då hans mamma är norsk. Landslagsdebuten skedde i en 0–3-förlust mot Lettland.

– Det var skitkul. Det var något nytt i karriären och en fin milstolpe. Det var en riktig ”boost” för självförtroendet att testa på landslagshockeyn, säger Jakobsson.

I mitten av april spelar Norge träningslandskamper mot Tre Kronor i Stavanger och en månad senare inleds VM-turneringen i Finland, där det norska landslaget spelar i samma grupp som Tre Kronor i Tammerfors.

Jakobsson gör ingen hemlighet av att han drömmer om att få spela ett VM med det norska landslaget.

– Det är klart att det hade varit skithäftigt. Jag vet inte om jag är på radarn för ett VM-lag eller inte, men jag har ju ändå gjort en helt okej säsong, så… Det är klart att jag hoppas på det. Sedan vet jag inte om de vill ta med mer beprövade spelare till VM-turneringen den här gången, jag vet inte riktigt hur de har tänkt. Jag håller tummarna, i alla fall.

Men först väntar ett slutspel med Sparta Sarpsborg.

I går slog laget ut Frisk Asker i kvartsfinalen efter att Timråbekantingen Maksims Ponomarenko avgjort den sjätte matchen efter övertidsspel. Sarpsborg-klubben har blivit norsk mästare vid tre tillfällen, där den senaste titeln kom 2011.

– Det kommer att vara tajt hela vägen in. Det är väl fyra lag, med oss inkluderade, som gör upp om det. Det kommer att vara tajt.

