Klassikerlaget med ny tröja – designad av Justin Bieber

Att Justin Bieber är ett stort fan av Toronto Maple Leafs har inte undgått någon. Nu startar klubben och superstjärnan ett samarbete och tar fram en alternativ matchtröja.

– Min passion för laget, och alla miljoner fans, är insydd i tröjan, säger artisten till ESPN.

Toronto Maple Leafs har i sin långa historia bara haft 14 alternativa matchställ. Nu kommer det ett 15:e.

Popartisten Justin Bieber har plockat fram en ny matchtröja som laget kommer att använda under matchen mot New Jersey Devils på onsdagskvällen. Tröjan är den första i sitt slag då den är omvändbar och har alltså två olika sidor.

– Min kärlek för Toronto Maple Leafs har alltid varit en stor del av den jag är, och min passion för laget, och alla miljoner fans, är insydd i tröjan. Jag är tacksam för möjligheten att samarbeta och skapa något så autentiskt för laget och dess fans, säger Justin Bieber till ESPN.

Sidan som kommer att användas under match är främst blå och svart. Där klubbmärket är det klassiska lövet. Den andra sidan däremot har en del gula inslag och med en Drew House-smiley i klubbmärket.

A reversible, next generation Leafs jersey designed, in part, by Justin Bieber, complete with the Toronto skyline on the armbands.

I’m okay with this as a one-off.

Intriguing. pic.twitter.com/3Qg2pd8XiV