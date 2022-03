Tony Sund kom till Rögle inför den här säsongen.

Nu har parterna enats om en kontraktsförlängning.

– Jag trivs otroligt bra här, säger Sund till Rögles hemsida.

Tony Sunds nya kontrakt sträcker sig över nästa säsong. Finländaren har haft en stigadnde formkurva under säsongen och har under den senaste månaden snittat drygt 21 minuters istid per match, vilket är mest av samtliga spelare i Rögle.

– Tony har blivit bättre och bättre under sin första säsong här. Han har blivit en toppback som kan spela i alla situationer. Det finns mer att plocka fram och vi är väldigt glada att få ha honom här i minst ett år till. Han älskar att spela här och det är något vi värdesätter högt, säger sportchefen Chris Abbott till klubbens hemsida.

“Ett enkelt beslut”

Den 26-årige finländaren, som spelade VM med Finland förra våren, kom till Rögle från schweiziska Davos inför den här säsongen. På 44 matcher har Sund noterats för 16 poäng.

– Jag trivs otroligt bra här och jag tycker att vi har ett otroligt bra lag. Det har gått bra den här säsongen för laget, så det var ett enkelt beslut att fortsätta här, säger Sund.

Med Sund under kontrakt har nu Rögle fem backar under kontrakt till nästa säsong. De övriga backar som SHL:s serieledare har under kontrakt är Samuel Jonsson (2025), Erlend Lesund (2025), Ryan McKiernan (2023) och William Wallinder (2023).

