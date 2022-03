Sammanställning: Alla spelarbyten under Trade Deadline

Det blev en minst sagt hektisk Trade Deadline för NHL-klubbarna i går. Totalt genomfördes 33 trejder där 54 spelare fick nya klubbadresser. Nedan återfinns en sammanställning av alla spelare som bytte klubb under gårdagen.

Övergångsfönstret har stängt för de 32 NHL-klubbarna.

Klockan 20:00, svensk tid, inföll årets deadline och innan fönstret smällde igen han hela 33 trejder genomföras. 54 spelare fick packa väskorna för att flytta till en ny klubbadress där vissa spelare bara kommer att avsluta säsongen som så kallade “rentals”, medan andra kan ha en lång framtid i sina nya klubbar.

Rickard Rakell var det största svenska namnet som flyttades under gårdagen, då Ahaheim bytte bort sin svenske forward i utbyte mot Zach Aston-Reese, Dominik Simon, ett andrarundeval i årets NHL-draft samt den svenske målvaktstalangen Calle Clang.

Nedan följer en sammanställning av samtliga spelare som bytte klubb under gårdagen.

Anaheim Ducks

Spelare in: Zach Aston-Reese, Dominik Simon, Calle Clang (Pittsburgh Penguins), Jevgenij Dadonov (Vegas Golden Knights).

Spelare ut: Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins), John Moore, Ryan Kesler (Vegas Golden Knights).

Draftval in: Andrarundeval 2022 (Pittsburgh Penguins), andra- eller tredjerundeval 2023 eller 2024 (Vegas Golden Knights).

Draftval ut: -

Rickard Rakell bytte klubb. Foto: USA TODAY Sports

Arizona Coyotes

Spelare in: Jack McBain (Minnesota Wild), Bryan Little, Nathan Smith (Winnipeg Jets).

Spelare ut: Johan Larsson (Washington Capitals), Riley Nash (Tampa Bay Lightning).

Draftval in: Tredjerundeval 2023 (Washington Capitals), fjärderundeval 2023 (Conditional, Dallas Stars), Future considerations (Tampa Bay Lightning).

Draftval ut: Andrarundeval 2022 (Minnesota Wild), fjärderundeval 2022 (Winnipeg Jets).

Boston Bruins

Spelare in: Josh Brown (Ottawa Senators).

Spelare ut: Zach Senyshyn (Ottawa Senators).

Draftval in: Sjunderundeval 2022 (Conditional, Ottawa Senators).

Draftval ut: Femterundeval 2022 (Ottawa Senators).

Buffalo Sabres

Spelare in: -

Spelare ut: -

Draftval in: -

Draftval ut: -

Calgary Flames

Spelare in: Ryan Carpenter (Chicago Blackhawks).

Spelare ut: Michael McNiven (Ottawa Senators).

Draftval in: Future Considerations (Ottawa Senators).

Draftval ut: Femterundeval 2024 (Chicago Blackhawks).

Carolina Hurricanes

Spelare in: Max Domi (Columbus Blue Jackets), Tyler Inamoto (Florida Panthers).

Spelare ut: Aidan Hreschuk (Columbus Blue Jackets), Jegor Korsjkov (Florida Panthers).

Draftval in: -

Draftval ut: -

Max Domi ingick i en trelagstrejd. Foto: USA TODAY Sports

Chicago Blackhawks

Spelare in: -

Spelare ut: Marc-André Fleury (Minnesota Wild), Ryan Carpenter (Calgary Flames).

Draftval in: Förstarundeval 2022 (Conditional, Minnesota Wild), femterundeval 2024 (Calgary Flames).

Draftval ut: -

Colorado Avalanche

Spelare in: Artturi Lehkonen (Montréal Canadiens), Andrew Cogliano (San Jose SHarks).

Spelare ut: Justin Barron (Montréal Canadiens).

Draftval in: -

Draftval ut: Andrarundeval 2024 (Montréal Canadiens), femterundeval 2024 (San Jose Sharks).

Columbus Blue Jackets

Spelare in: Aidan Hreschuk (Carolina Hurricanes).

Spelare ut: Max Domi (Carolina Hurricanes via Florida Panthers).

Draftval in: -

Draftval ut: Sjätterundeval 2022 (Florida Panthers).

Dallas Stars

Spelare in: Vladislav Namestnikov (Detroit Red Wings), Scott Wedgewood (Arizona Coyotes).

Spelare ut: -

Draftval in: -

Draftval ut: Fjärderundeval 2023 (Conditional, Arizona Coyotes), fjärderundeval 2024 (Detroit Red Wings).

Detroit Red Wings

Spelare in: Jake Walman, Oskar Sundqvist (St. Louis Blues).

Spelare ut: Nick Leddy, Luke Witkowski (St. Louis Blues), Vladislav Namestnikov (Dallas Stars).

Draftval in: Andrarundeval 2023 (St. Louis Blues), fjärderundeval 2024 (Dallas Stars).

Draftval ut: -

Oskar Sundqvist hamnade i Detroit. Foto: USA TODAY Sports

Edmonton Oilers

Spelare in: Brett Kulak (Montréal Canadiens), Derick Brassard (Philadelphia Flyers).

Spelare ut: William Lagesson (Montréal Canadiens).

Draftval in: -

Draftval ut: Andrarundeval 2022 eller 2023, fjärderundeval 2023 (Philadelphia Flyers) sjunderundeval 2024 (Montréal Canadiens).

Florida Panthers

Spelare in: Jegor Korsjkov (Carolina Hurricanes).

Spelare ut: Tyler Inamoto (Columbus Blue Jackets).

Draftval in: Sjätterundeval 2022 (Columbus Blue Jackets).

Draftval ut: -

Los Angeles Kings

Spelare in: Frédéric Allard (Nashville Predators), Nelson Nogier (Winnipeg Jets).

Spelare ut: Brayden Burke (Nashville Predators), Markus Phillips (Winnipeg Jets).

Draftval in: -

Draftval ut: -

Minnesota Wild

Spelare in: Marc-André Fleury (Chicago Blackhawks), Jacob Middleton (San Jose Sharks).

Spelare ut: Kaapo Kähkönen (San Jose Sharks), Jack McBain (Arizona Coyotes), Victor Rask (Seattle Kraken).

Draftval in: Andrarundeval 2022 (Arizona Coyotes), Future Considerations (Seattle Kraken).

Draftval ut: Förstarundeval 2022 (Conditional, Chicago Blackhawks), Femterundeval 2022 (San Jose Sharks).

Marc-André Fleury fanns med i Wilds lag bara timmar efter att han trejdats. Foto: USA TODAY Sports

Montréal Canadiens

Spelare in: Justin Barron (Colorado Avalanche), William Lagesson (Edmonton Oilers), Nate Schnarr (New Jersey Devils).

Spelare ut: Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Brett Kulak (Edmonton Oilers), Andrew Hammond (New Jersey Devils).

Draftval in: Andrarundeval 2024 (Colorado Avalanche), andrarundeval 2022 eller 2023, sjunderundeval 2024 (Edmonton Oilers).

Draftval ut: -

Nashville Predators

Spelare in: Brayden Burke (Los Angeles Kings), Alex Biega (Toronto Maple Leafs), Jérémy Lauzon (Seattle Kraken).

Spelare ut: Frédéric Allard (Los Angeles Kings).

Draftval in: -

Draftval ut: Andrarundeval 2022 (Seattle Kraken), Future Considerations (Toronto Maple Leafs).

New Jersey Devils

Spelare in: Andrew Hammond (Montreal Canadiens).

Spelare ut: Nate Schnarr (Montreal Canadiens).

Draftval in: -

Draftval ut: -

New York Islanders

Spelare in: -

Spelare ut: -

Draftval in: -

Draftval ut: -

New York Rangers

Spelare in: Nick Merkley (San Jose Sharks), Justin Braun (Philadelphia Flyers), Tyler Motte (Vancouver Canucks), Andrew Copp (Winnipeg Jets).

Spelare ut: Anthony Bitetto (San Jose Sharks), Morgan Barron (Winnipeg Jets).

Draftval in: Sjätterundeval 2023 (Winnipeg Jets).

Draftval ut: Andrarundeval 2022 (Conditional, Winnipeg Jets), andrarundeval 2022 eller 2023 (Winnipeg) tredjerundeval 2023 (Philadelphia Flyers), fjärderundeval 2023 (Vancouver Canucks), femterundeval 2023 (Winnipeg Jets).

Andrew Copp får byta Winnipeg mot Manhattan. Foto: USA TODAY Sports

Ottawa Senators

Spelare in: Zach Senyshyn (Boston Bruins), Michael McNiven (Calgary Flames).

Spelare ut: Josh Brown (Boston Bruins), Zach Sanford (Winnipeg Jets).

Draftval in: Femterundeval 2022 (Boston Bruins), Femterundeval 2022 (Winnipeg Jets).

Draftval ut: Sjunderundeval 2022 (Conditional, Boston Bruins), Future Considerations (Calgary Flames).

Philadelphia Flyers

Spelare in: -

Spelare ut: Justin Braun (New York Rangers), Derick Brassard (Edmonton Oilers).

Draftval in: Trejderundeval 2023 (New York Rangers), fjärderundeval 2023 (Edmonton Oilers).

Draftval ut: -

Pittsburgh Penguins

Spelare in: Rickard Rakell (Anaheim Ducks), Nathan Beaulieu (Winnipeg Jets).

Spelare ut: Zach Aston-Reese, Dominik Simon, Calle Clang (Anaheim Ducks).

Draftval in: -

Draftval ut: Andrarundeval 2022 (Anaheim Ducks), Sjunderundeval 2022 (Conditional, Winnipeg Jets).

San Jose Sharks

Spelare in: Kaapo Kähkönen (Minnesota Wild), Anthony Bitetto (New York Rangers), Antoine Morand (Tampa Bay Lightning).

Spelare ut: Jacob Middleton (Minnesota Wild), Nick Merkley (New York Rangers), Andrew Cogliano (Colorado Avalanche), Aleksej Melnitjuk (Tampa Bay Lightning).

Draftval in: Femterundeval 2022 (Minnesota Wild), femterundeval 2024 (Colorado Avalanche).

Draftval ut: -

Numera är Andrew Cogliano på Colorados sida. Foto: USA TODAY Sports

Seattle Kraken

Spelare in: Victor Rask (Minnesota Wild), Daniel Sprong (Washington Capitals).

Spelare ut: Marcus Johansson (Washington Capitals), Jérémy Lauzon (Nashville Predators), Mason Appleton (Winnipeg Jets).

Draftval in: Andrarundeval 2022 (Nashville Predators), fjärderundeval 2022, sjätterundeval 2023 (Washington Capitals), fjärderundeval 2023 (Winnipeg Jets).

Draftval ut: Future Considerations (Minnesota Wild).

St. Louis Blues

Spelare in: Nick Leddy, Luke Witkowski (Detroit Red Wings).

Spelare ut: Jake Walman, Oskar Sundqvist (Detroit Red Wings).

Draftval in: -

Draftval ut: Andrarundeval 2023 (Detroit Red Wings).

Tampa Bay Lightning

Spelare in: Riley Nash (Arizona Coyotes), Aleksej Melnitjuk (San Jose Sharks).

Spelare ut: Antoine Morand (San Jose Sharks).

Draftval in: -

Draftval ut: Future considerations (Arizona Coyotes).

Toronto Maple Leafs

Spelare in: -

Spelare ut: Alex Biega (Nashville Predators).

Draftval in: Future Considerations (Nashville Predators).

Draftval ut: -

Vancouver Canucks

Spelare in: -

Spelare ut: Tyler Motte (New York Rangers).

Draftval in: Fjäredrundeval 2023 (New York Rangers).

Draftval ut: -

Vegas Golden Knights

Spelare in: John Moore, Ryan Kesler (Anaheim Ducks).

Spelare ut: Jevgenij Dadonov (Anaheim Ducks).

Draftval in: -

Draftval ut: Andra- eller tredjerundeval 2023 eller 2024 (Anaheim Ducks).

Washington Capitals

Spelare in: Johan Larsson (Arizona Coyotes), Marcus Johansson (Seattle Kraken).

Spelare ut: Daniel Sprong (Washington Capitals).

Draftval in: -

Draftval ut: Tredjerundeval 2023 (Arizona Coyotes), fjärderundeval 2022, sjätterundeval 2023 (Washington Capitals).

Marcus Johansson är tillbaka i Washington. Foto: USA TODAY Sports

Winnipeg Jets

Spelare in: Markus Phillips (Los Angeles Kings), Zach Sanford (Ottawa Senators), Morgan Barron (New York Rangers), Mason Appleton (Seattle Kraken).

Spelare ut: Nelson Nogier (Los Angeles Kings), Bryan Little, Nathan Smith (Arizona Coyotes), Nathan Beaulieu (Pittsburgh Penguins), Andrew Copp (New York Rangers).

Draftval in: Andrarundeval 2022 (Conditional, New York Rangers), andrarundeval 2022 eller 2023 (New York Rangers) Fjärderundeval 2022 (Arizona Coyotes), femterundeval 2023 (New York Rangers) Sjunderundeval 2022 (Conditional, Pittsburgh Penguins).

Draftval ut: Femterundeval 2022 (Ottawa Senators), fjärderundeval 2023 (Seattle Kraken), sjätterundeval 2023 (New York Rangers).