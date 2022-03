Under OS-turneringen stod det klart att Oskars Cibulskis lämnade Dinamo Riga för spel i Brynäs. Den lettiske backen har dock inte presterat på samma nivå i SHL hittills.

– Vi vill såklart fortsätta spela i playoff nu, säger han till Gefle Dagblad.

Oskars Cibulskis är en riktig backveteran då han har över 300 KHL-matcher under bältet. Så när han under OS värvades av Brynäs var tanken att han skulle stärka upp Gävlelaget. Men så har det inte riktigt blivit. På tio spelade matcher har han endast noterats för ett assist, och med tanke på Brynäs placering i SHL behöver laget all hjälp de kan få för att säkra en plats i slutspelet.

– För att vara ärlig har jag inte varit tillräckligt bra heller. Men jag har problem med skadan, det stör mig. Men nu är det bara att köra och jag måste upp på en högre nivå. Jag kan göra mer. Det har varit slutspelshockey ända sen jag kom och vi vill såklart fortsätta spela i playoff nu, säger Cibulskis till Gefle Dagblad.

Backen menar dock att det enda alternativet för laget är att vinna sin resterande match.

– Vi ska spela vidare. Jag har redan fixat med barnens mormor och morfar så de får hjälpa till och vara barnvakt hemma i Lettland.

33-åringen spelade senast för Dinamo Riga i KHL, där han noterades för 11 poäng på 31 matcher.

Brynäs ligger inför sista omgången i SHL på en tionde plats, men jagas av både Malmö, som har lika många poäng men en något sämre målskillnad, och Linköping som ligger två poäng bakom, med en match mindre spelad.

TV: Road to SHL - Malmö

Matchrapporter: Skellefteå fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar Oula Palve och Anton Rödin avgjorde när Brynäs slog Oskarshamn Brynäs avgjorde tät match mot Rögle i tredje perioden Rögle höll nollan och tog stark seger mot Brynäs Brynäs vann mot Oskarshamn borta – avgjorde i förlängningen