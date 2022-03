Förra säsongen gjorde Einar Emanuelsson 27 poäng och slutade före spelare som Filip Hållander och Isac Brännstörm i den interna poängligan.

Den här säsongen har det bara blivit blott två poäng för Kirunasonen.

– Jag har funderat mycket på vad det beror på, men jag har inget svar, och jag vet inte vad jag ska göra åt det, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Ynka två poäng på 48 matcher för Einar Emanuelsson. Efter att ha slagit personligt poängrekord i SHL förra säsongen så har det gått rejält tungt i poängproduktionen för den 24-årige Kirunasonen denna säsong.

Emanuelsson har inte heller någon förklaring till varför det gått så trögt.

– Jag har funderat mycket på vad det beror på, men jag har inget svar, och jag vet inte vad jag ska göra åt det. Om jag vetat det så hade jag gjort det, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Jobbar med mental tränare

Bara ett av de 40 skott Emanuelsson avlossat på mål har gått i mål. Istiden har sjunkit under säsongen och snittet är i skrivande stund på under tio minuter per match. Det är att jämföra med de 13 mål han gjorde förra säsongen och dryga 16 minuter han snittade i istid.

– Det är klart att det är jobbigt. Självförtroendet är obefintligt just nu, och jag tänker mycket mer än vad jag brukar göra när jag är på isen. Det handlar väl om en rädsla för att ta fel beslut.

Till sin hjälp har Emanuelsson denna säsong en mental tränare som han kan prata med.

– Jag tror det hade känts ännu jobbigare annars. Jag är ju mycket för mig själv annars, och är väl lite av en tänkare. Men jag försöker att hålla igång och göra mitt bästa när jag får spela.

