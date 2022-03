Den svenske doldisbacken Jacob Bengtsson uppges ha haft ett stort NHL-intresse inför nästa säsong. Nu rapporterar EP Rinskides J.D. Burke att den förre AIK:aren nobbar NHL-klubbarna – för en fortsättning i collegeligan.

Med sina 27 poäng (3+24) på 36 matcher var Jacob Bengtsson Lake Superior State Universitys poängbäste back den här säsongen. Den 22-årige backen, som har tre hockeyallsvenska matcher med AIK på meritlistan, har inte heller undgått NHL-klubbarnas radar under säsongen.

Enligt J.D. Burke på EP Rinkside ska det ha funnits ett “intensivt NHL-intresse” för den svenske doldisbacken efter succésäsongen med Lake Superior, men enligt Burke ska Bengtsson ha nobbat NHL-klubbarnas intresse för att återvända till Lake Superior för en tredje säsong.

Jacob Bengtsson valde att lämna AIK och Sverige 2018 för USHL-spel med Waterloo Black Hawks. Inför fjolårssäsongen lämnade han USHL-klubben för collegespel med Lake Superior, där han den här säsongen har ökat sin poängproduktion från sju poäng ifjol till årets 27 poäng.

Some NCAA free agency news to report. Sounds like Lake Superior State defenceman Jacob Bengtsson will be returning for his Junior season.



There was intense NHL interest, and more than a few teams prepared to sign him to an entry-level contract, but he’s going back to school.