Otäcka scener utspelade sig mellan Ottawa Senators och Chicago Blackhawks i natt.

Chicagobacken Connor Murphy fick rullas ut på bår efter en tackling av Parker Kelly.

– Vi måste visa mer respekt mot varandra ute på isen, säger Chicagos kapten Jonathan Toews.

Chicago Blackhawks vann borta mot Ottawa Senators med 6-3 – men efteråt handlade få av rubrikerna efter matchen om resultatet.

I den första perioden utspelade sig nämligen otäcka scener då Chicagobacken Connor Murphy skadades efter en tackling av Parker Kelly.

Murphy ska hämta upp pucken i sarghörnet och då kommer Kelly in med fart och tacklar backen i ryggen så att Murphy åker in med ansiktet i sargen. Murphy låg sedan länge orörlig på isen medan läkarteamen undersökte honom.

Scary scene in Ottawa as Connor Murphy is stretchered off the ice after taking a hit from Parker Kelly that sent him awkwardly into the boards. 🙏 pic.twitter.com/bd5xYeQtI6