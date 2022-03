Bottenstriden i SHL som för flera omgångar sedan såg lam och avgjord ut, vrider och vänder. Djurgården kunde med en vinst ta sig förbi Malmö, men tog inte till vara på möjligheten.

– Det finns inget att skylla, säger Emil Berglund i C More.

Under eftermiddagen tog Djurgården emot Örebro på Hovet i en match som kunde inneburit att stockholmslaget klev upp från kvalplatsen.

Det mesta pekade på ytterligare en seger för Djurgården som kom från fyra raka vinster, men de såg inte riktigt påkopplade ut. I stora delar av den första perioden var känslan nästan att Djurgårdsspelarna påverkats av 100-årsfirandet inför matchen.

– Det är jävligt slarvigt, många dåliga passningar. Då kan det se jäkligt energilöst ut om inte pucken går fort. Det är klart att man har bättre och sämre dagar, men det finns inget att skylla på, säger Emil Berglund i C More efter första perioden.

När hemmalaget till slut hittade tillbaka till sitt spel och kopplade på huvudena var Örebro redan uppe i varv. Mål av Joel Mustonen och Libor Sulak såg till att gästerna klev in i omklädningsrummet med en tremålsledning inför tredje perioden.

En mur i kassen

Att Djurgården skulle ha svårt att få hål på Örebro under eftermiddagen hade man kanske kunnat förutspå. Jhonas Enroth som tar plats mellan bortalagets stolpar har nämligen sett till att spika igen fullkomligt på Hovet. Över flera matcher hade han inför den tredje perioden hållit nollan på Hovet i nio raka perioder.

Nio raka perioder som blev tio. 33-åringen fortsatte att stå emot under Djurgårdens forsering i den tredje perioden och såg till att Örebro tog alla poäng.

– Jag tycker inte vi räcker till ikväll. De är starkare än oss ikväll, det är rätt tydligt genom tre perioder. Vi sticker upp i några byten, men det räcker inte idag. Jag tycker det är tydligt det som händer i andra perioden. Vi försöker forcera och släppa lös lite och då släpper vi in i sista bytet, säger Djurgårdstränaren Joakim Fagervall i C More efter matchen.

Avslutar på bortaplan

Eftermiddagens match var inte bara ett 100-årsfirande, utan även Djurgårdens sista hemmamatch för säsongen. I de tre återstående matcherna gästar de Malmö, Frölunda och Oskarshamn, där nästa match mot Malmö självklart är den som sticker ut. En större måstematch får man leta efter.

Förutsättningarna beror på hur det går för Malmö under kvällen mot Frölunda. Men oavsett är en seger i den matchen oerhört viktig för stockholmslaget.

TV: Nu kommer Road to SHL

Matchrapporter: Jhonas Enroth spikade igen mot Djurgården Seger för Timrå hemma mot Örebro Hockey Leksand kunde inte stoppa formstarka Djurgården Joakim Nygård och Gustav Rydahl avgjorde hemma mot Örebro Hockey Djurgården vann mot Timrå på hemmaplan