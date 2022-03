Västerås fick ett kontroversiellt mål med sig i 6-4-segern över Björklöven.

Sedan pudlade HockeyAllsvenskans domarchef Björn Wettergren.

– Domarna gör fel, säger Wettergren enligt C Mores programledare Lars Lindberg.

Det blev en underhållande hockeykväll i Umeå under fredagskvällen.

Västerås vann nämligen toppmötet mot Björklöven med 6-4 i en svängig och händelserik match.

Det var dock en sekvens som stal rubrikerna efter matchen – nämligen Västerås fjärde mål.

Logan Roe skjuter ett skott som styrs in av William Wikman och letar sig in i nätet bakom Lövenmålvakten Joona Voutilainen. Finländaren låg dock ner på rygg när pucken gick över mållinjen, detta efter att ha blivit fälld av sin egna back Mattias Nørstebø som trillat in i målburen. På reprisen syntes det dock att Nörstebö trillat in i sin egen målvakt efter att ha blivit knuffad av Västeråsforwarden Filip Wiberg.

Domarna dömde mål på isen och sedan följde en lång videogranskning där domarna fastställde beslutet att det var ett godkänt mål.

Efter en väldigt lång videobedömning så dömer domaren 4-1 till Västerås. pic.twitter.com/yXmQDmDbJi — C More Hockey (@cmorehockey) March 11, 2022

”MÅLET SKA UNDERKÄNNAS”

Något som var felaktigt – vilket Björn Wettergren, domarchef i HockeyAllsvenskan, berättar via C Mores programledare Lars Lindberg i tv-sändningen.

– Domarchefen i HockeyAllsvenskan, Björn Wettergren, säger citat: ”Domarna gör fel och HockeyAllsvenskan pudlar”. Regeln säger så här: ”Om en försvarande spelare blir knuffad, intryckt eller hamnar i målområdet på grund av en förseelse av en anfallande spelare och därigenom kommit i kontakt med målvakten, ska kontakten anses vara initierad av den anfallande spelaren. Om mål görs i denna situation ska målet underkännas”, säger Lars Lindberg i C More och fortsätter:

– Det går inte att få det tydligare. De pudlar och domarna gör fel på isen, de har tolkat regeln fel.

Lars Lindberg slänger dock in en brasklapp kring regeln.

– Det går att bedöma att det ska bli mål om man då säger att spelaren filmar.

Hockeyallsvenskans domarchef Björn Wettergren om situationen: "De har tolkat regeln fel" 👇 pic.twitter.com/QKDrRxaIQ3 — C More Hockey (@cmorehockey) March 11, 2022

NYFÖRVÄRVET AVGJORDE

Målet innebär 4-1 till Västerås i den andra perioden – men trots tremålsledningen så gav sig inte Björklöven.

I stället hämtade de upp till 4-4 efter att toppbacken Jesper Lindgren gjort två mål på 18 sekunder i början av den tredje perioden för att både reducera och kvittera för Lövens del.

VIK återtog dock övertaget då det ryska nyförvärvet Svijatoslav Grebensjtjikov satt 5-4 till bortalaget med sitt första mål sedan han värvades till Västerås. Slutresultatet blev sedan 6-4 till Västerås efter att Ludvig Jardeskog lyft in pucken i tom kasse för sitt första mål den här säsongen.

Västerås bryter därmed Björklövens sex matcher långa vinstsvit.

Björklöven – Västerås 4–6 (1-2,1-2,2-2)

Björklöven: Jesper Lindgren 2, Axel Ottosson, Olle Liss.

Västerås: Alexander Lunsjö, Marcus Bergman, Filip Wiberg, William Wikman, Svijatoslav Grebensjtjikov, Ludvig Jardeskog.

