Haseks nya uppmaning: ”Donera varje dollar av ert kontrakt”

Målvaktsikonen Dominik Hasek har inte varit nådig i sin kritik mot Ryssland och ishockeyspelarna från landet. Nu uppmanar han samtliga ryska NHL-spelare att skänka bort sin lön till offren i Ukraina

– Det här skulle hjälpa att, åtminstone lite, minska lidandet för Ukrainska barn, kvinnor och män, skriver 57-åringen på sociala medier.

Dominik Hasek var högljudd i sin kritik mot ryska ishockeyspelare efter landets invasion av Ukraina. Största salvan riktades mot superstjärnan Alexander Ovetjkin som ännu inte tagit avstånd från presidenten Vladimir Putin.

Nu kommer målvaktsikonen med en ny uppmaning. Denna gången vänder han sig till samtliga ryska NHL-spelare.

– Jag skulle föredra att stänga av er, för att genom att prestera på isen gör ni också reklam för ert land och kriget mot det demokratiska landet Ukraina och dess folk, som ni tillfogar stor skada.

To all Russian players in the NHL. I would prefer to suspend you, because by performing on the ice, you are also advertising your country and its actions-war against the sovereign democratic country of Ukraine and its people, to whom you are causing terrible suffering.