Djurgården har lyft från jumboplatsen i SHL och jagar för att ta sig upp ovanför kvalstrecket.

För hockeysverige.se ger den tidigare DIF-legendaren och nuvarande Viaplay Hockey-experten Håkan Södergren sin syn på Djurgårdens lyft.

– Jag tror inte att det är någon enskild pjäs som varit viktigare än någon annan, säger Södergren.

Djurgården är inne på en jaktresa. Efter att ha haft en milt sagt svag inledning på SHL den här säsongen, där man mer eller mindre klassat som ett givet kvallag, har stockholmarna till och med chansen att ta sig till slutspel.



Vad har hänt med Djurgården efter sportchefs och tränarbyte? Vad är det som gör att idag Djurgården hittar sätt att vinna matcher jämfört med i inledningen av säsongen då allt såg nattsvart ut?

Håkan Södergren har vunnit tre SM-guld med Djurgården. Han var även med om att vinna VM-guld 1987 i Wien.



– Det var många faktorer som gick fel inledningsvis. I hockeyn är det en väldigt många faktorer som ska tagga i varandra för att det ska bli ett bra kugghjul som ska driva runt hela verksamheten, säger Håkan Södergren och fortsätter:

– Jag tycker det är tydligt med tanke på resultaten nu och då att det var saker som legat och ”murrat” lite och inte varit bra.

Håkan Södergren ligger sjua i Djurgårdens poängliga genom tiderna. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Har du en känsla av vad det kan ha varit?

– Ja, det är inga hemligheter. ”Jockes” (Eriksson) ledarskapsdatum hade gått ut lite. Han har varit där ett antal år och det blir slitage i den rollen han hade.

– Jag tror också att man kanske hade felbedömt situationen lite. Tanken är alltid bra. När det sedan skulle realiseras och funka för alla parter kanske det inte taggade i riktigt. Där började det med lagbygget som sådant. Barry (Smith) kom in som kanske hade tänkt det annorlunda ur hans perspektiv än ”Jockes”. Det tror jag är en sak.

– Sedan tror jag laget hade en annorlunda karaktär än vad Barry trodde. Han har varit runt omkring Djurgården många gånger och träffat folk där. Framför allt har han kommit därifrån med i hans tycke en väldigt positiv bild av karaktären när det handlar om träningsmentalitet, attityd, inställning och allt sådant.

– När det inte var så i den här säsongens upplaga från början vart det också en ”clash” där. När dom viktiga parametrarna inte var på plats började det snurra lite. Rykten började komma. Jag tror att det började gnällas lite, kanske blev lite dålig kommunikation och stämning generellt. Det bidrog i högsta grad.

– Självklart påverkade även enskilda incidenter. (Linus) Videll-historien var nog en väldigt tung smäll i det läget. I alla fall utåt. Dessutom var det på en ledande spelare när det gick till dom rubrikerna som blev på den historien.

Håkan Södergren menar också att allt det här har färgat hela hösten på ett väldigt tufft sätt för Djurgården.



– Ja, och det är rätt olikt Djurgården att sådant här inträffar och jag tror många blev chockade över en att en sådan här historia uppstod.

VILL BEHÅLLA ‘KG’ SOM SPORTCHEF

Den förra SM-guldvinnaren känner givetvis nuvarande sportchefen K-G Stoppel väl och ser mycket positivt på det jobb han gjort sedan han räckte upp handen och sa att han axlar sportchefsrollen säsongen ut.



– Framför allt tillför han kunskapen inifrån om Djurgården. Det var lite av det jag kände varför han var rätt man på rätt plats. Att plocka in en kraft utifrån för att lösa den här lilla Gordiska knuten hade varit väldigt svårt. Då hade den personen först behövt en acklimatiseringstid.

– Dessutom hade den personen inte haft kunskapen om gamla spelare som passar in. Emil Berglund tycker jag är det bästa exemplet av alla. Ingen hade tidigare sett Emil som tillgång efter den karriär han haft. För “KG” var inte det inte en ”issue” ens utan det var självklart.

– Sedan har du dom andra spelarna som exempelvis (Tim) Söderlund. (Fredrik) Forsberg har kommit in på slutet och visat sig vara lysande i den rollen han har intagit senaste matcherna. Det är sådana saker jag tror är viktig.

– Kulturen i Djurgården är väldigt viktig precis som hos många andra föreningar. Har man inte riktigt kunskapen om den, att då komma och bygga något som inte passar i den kulturen, då tror jag det blir den här ”clashen” som det blivit.

Blir K-G Stoppel kvar som sportchef? Foto: Ronnie Rönnkvist

Södergren ser gärna också att K-G Stoppel fortsätter som sportchef i Djurgården även kommande säsong.



– Är det så att han vill och känner att han har orken så tror jag styrelsen och alla supportrar vill att han fortsätter. Man behöver lite stadga och KG kan vara en starkt bidragande på det området. Sedan kan man titta på ett längre perspektiv, vad man kanske ska hitta för lösning framåt.

– Det är så att du har en långtidsplanering och en korttidsplanering. Man ska också vara på det klara med att Djurgården inte vet var man hamnar så det måste även finnas A, B och C-planer i nuläget.

”VIKTIGT ATT LÄGGA PUSSLET”

Så fort Joakim Fagervall lämnade Malmö ringde Stoppel upp honom och frågade om han ville ta över Djurgården. Tror du han satt och väntade på att Fagervall skulle bli ledig?

– Jag tror inte det var huvudspåret från början. Det var situationen som uppenbarade sig, att man då behövde en stark kraft ytterligare, en kompletterande kraft till (Nichlas) Falk och (Mikael) Aaro.

– ”Jocke” var nog ett väldigt passande namn och rätt karaktär. Dessutom har han erfarenheten, just varit nära en sådan här situation under en längre tid och vet hur det är att jobba på det sättet. Han har också varit i vissa klubbar där det kan blåsa rätt ordentligt. I Björklöven kan det blåsa ordentligt och i Malmö blåste det rätt ordentligt.

– Det är ingen nackdel att ha en erfarenhet från det området eftersom du agerar annorlunda gång tre och fyra än första gången om du utsätts för en sådan här situation.

Vad i själva spelet ser du har justerats sedan Joakim Fagervall kom in som coach?

– Framför allt har Djurgården fått in några karaktärer som lyft spelet väldigt bra. (Cameron) Schilling har varit alldeles strålande. Han spelar många minuter och ett säkert spel. Sedan har Djurgården (Marc-André) Gragnani, men har nu även fått in (Éric) Gélinas som är tunga pjäser och som behövdes i backspelet.

– Just backspelet menar jag har varit Djurgårdens svaghet senaste två, tre säsongerna. När dom kommit in och sedan fått in (Tim) Söderlund med fart och Emil (Berglund) som har ett jäkla Djurgårdshjärta och gör skitjobbet till 110 procent, vilket ger plats år (Marcus) Sörensen, (Rhett) Rakhshani och några av dom spelarna att göra sitt spel bättre känns det mycket bättre. Det kommer in killarna som avlastar.

– Dessutom tror jag (Alexander) Salák kommit in som ett stöd med också en konkurrens åt Mantas (Armalis) som är väldigt viktig.

– Jag tror inte att det är någon enskild pjäs som varit viktigare än någon annan. Just att lägga det här pusslet, hitta bitarna och få dom att funka, men också att ta beslutet att vissa inte ska vara med på den här båten, att dom får ett klart och tydligt besked. Så här långt har det varit väldigt lyckat.

Fredrik Forsberg och Emil Berglund har kommit in i laget. Foto: Ronnie Rönnkvist

”TROR ATT DIF INTE BEHÖVER KVALA”

Djurgården är på poängjakt, men vad krävs det om man ska ta sig över första strecket?

– Du måste fortsätta att vinna dina egna matcher. Det är grundförutsättningen. Egentligen har allt annat runtomkring mindre betydelse. Du kan varken räkna med eller förvänta dig att alla resultat ska gå din väg. Du kan bara bekymra dig om dina egna matcher. Det är vad man måste göra.

– Sedan måste man vara klar och väldigt tydlig med, vilket jag tror att man varit hela vägen nu, att ingen kommer hjälpa oss utan att alla hjälper sig själva bäst. Att räkna ut hur det här ska sluta tror jag alla förståsigpåare har slutat göra eftersom inte många kommer hamna rätt i det, skrattar Håkan Södergren som ändå måste få frågan om Djurgården kommer klara sig undan kvalspel.

– Jag tror och hoppas att Djurgården inte behöver kvala. Självklart ser jag, precis som alla andra, hur tabellen ser ut. Det är alltid svårt att ta in poäng på lag ovanför eftersom dom känner blåslampan underifrån och kommer göra allt för att vinna sina matcher.

– Det är lika mycket deras existens som Djurgårdens som står på spel.



Det finns även chans för Djurgården att ta en plats i play-in, känns det realistiskt eller är det bara en önskedröm för djurgårdsfansen?

– Jag tror inte att det är något man ska sikta på. Är det så att det inträffar tar vi gärna emot det och står på barrikaderna och hejar precis som vi kommer göra i alla övriga matcher.

– Man får ta den här gamla hederliga klyschan att det är en match i taget dom gäller. Ta hand om dig själv, ditt eget lag och egna poäng. Det bara vad man kan fokusera på. Sedan får vi dra det här summastrecket och se vart vi hamnar.

TV: Nu kommer Road to SHL

Matchrapporter: Leksand kunde inte stoppa formstarka Djurgården Djurgården vann mot Timrå på hemmaplan Dick Axelsson tremålskytt i Djurgårdens seger mot Timrå Seger för Djurgården hemma mot Frölunda Färjestad tog bonuspoängen borta mot Djurgården