Leksand är i kväll tillbaka på hemmaplan efter en lång “roadtrip”.

Martin Karlsson vill först slå Djurgården – sedan är siktet inställt på en långs slutspelsvår i Dalarna.

– Det är jäkligt kul och vi har hugg på topp sex så det skulle vara väldigt roligt att skörda ännu mer framgångar med Leksand i vår, säger Karlsson till hockeysverige.se.

Leksand har haft en svajig säsong, men ligger trots allt och krigar om en topp sex-plats. Nu kommer laget från en fyra matcher lång ”roadtrip” där man slagit Växjö och Oskarshamn, men förlorat mot Frölunda och Linköping. I förlustmatcherna har Leksand dessutom blivit nollade.

Just ”roadtrips” är speciella i och med att spelarna är borta under en längre tid från sina familjer under en så pass lång tid.

– Såklart att vara borta från junior under en vecka är tufft på ett vis. Samtidigt är det kul att vara med grabbarna, komma närmare varandra och så där. Det är både och, berättar tvåbarnspappan Martin Karlsson som tillsammans med sin flickvän Linnéa hade en tuff resa då Alve föddes, vilket ni tidigare har kunnat läsa på hockeysverige.se

Får du extra dåligt samvete då du är i väg?

– Klart att jag vill vara hemma med Alve och hjälpa till precis som egentligen vilken förälder som helst. Inte vet jag om jag känner någon extra oro efter det som var då. Jag har ingenting att jämföra med, men jag tror att vi idag är mer en vanlig familj, så att säga.

Rent generellt får man dåligt samvete är man är i väg så pass många dagar i sträck?

– Lite grann, kanske, eftersom man inte kan hjälpa till hemma och allt sådant. Så är det. När sedan Linnéa är i väg kan jag vara hemma med Alve.

Hur mår Alve idag?

– Det är full fart. Han växer och testar alla möjliga läten och ord.

Han har väl redan sagt pappa?

– (skratt) Ja, det har han gjort. Vi härmar mycket nu så det blir att vi försöker oss på diverse olika ord. Det är en väldigt rolig tid.

Martin Karlsson, Linnéa och Alve. Foto: Ronnie Rönnkvist

MÅNGA OLIKA KEDJEKAMRATER

På isen har Martin Karlsson den här säsongen svarat för sju mål och totalt tolv poäng på 42 matcher i en hårt arbetande fjärdekedja.

– Säsongen har varit lite upp och ner. Det var lite seg-startat, men jag kom in i det så småningom även om det gått lite fram och tillbaka. Lite grann är det som med laget, ”coviden”, breaken och allt det där.

– Även om det gått lite upp och ner känns det som att det är på väg åt rätt håll i form och allting så jag hoppas på en bra vår.

Martin Karlsson spelar oftast tillsammans med kompisen från Malung, Jon Knuts. Sedan har det varierat vem som varit tredje länken. Där har det alternerats mellan bland andra Fredrik Forsberg, Emil Heineman och Carter Ashton. Att det varit flera olika på den positionen är inget som påverkat styrkan i fjärdekedjan enligt 31-åringen från Smedjebacken.

– Man är bortskämd med att spela med samma hela tiden och då det funkar. Då lär man sig varandra mer och mer utan och innan samtidigt som det blir lättare och lättare att fungera.

– När det kommer in någon ny gäller det att kommunicera och prata ännu mer så man hittar varandra på ett bra sätt. Så är det alltid. Det faller bort folk med skador och av andra anledningar, men det gäller att hitta kemin ändå.

Är det stor skillnad att spela med Emil Heineman respektive Carter Ashton?

– ”Heino” är väldigt rak i sitt spel både fysiskt och med pucken. Dessutom har han ett otroligt bra skott.

– Ashton är stark runt sargerna och kassen. Klart att dom inte är precis lika i spelstilen, men jag tycker det går att hitta en bra kemi ändå.

Du och Jon Knuts har extremt tydliga roller i Leksand där ni ska in, köra, tacklas och vara intensiva på motståndarna, men vart hämtar du energin till att orka spela så här i match efter match?

– Oj, det var en bra fråga…, säger Martin Karlsson med ett lätt skratt innan han fortsätter:

– Jag vill vinna hockeymatcher och hjälpa till att bidra. För att jag ska bidra, ge laget energi, bidra i min roll fullt ut måste jag komma till varje träning och match… nu låter det väldigt klyschigt, men jag måste visa att jag är där, vaken och gnugga så mycket det går varje dag.

– Det är också egentligen så jag har tagit mig till SHL, att jag gjort min roll fullt ut och kört på varje dag. Jag tycker inte det är svårt att hitta energin till det. Det är jäkligt kul och vi har hugg på topp sex så det skulle vara väldigt roligt att skörda ännu mer framgångar med Leksand i vår.

Kan du inte ibland känna att det hade varit ganska behagligt att spela i en förstalina med Marek Hrivík och Max Véronneau?

– (skratt) Dom är väldigt skickliga spelare, men jag trivs tillsammans med Jon och jag vet vad dom vill ha ut av mig. Jag kör järnet på det i stället.

Karlsson och Knuts trivs tillsammans. Foto: Bildbyrån

“INTE KLICKAT SAMTIDIGT”

Leksand har haft väldigt höga toppar, men även duktigt låga dalar under säsongen. Just nu ligger masarna på en sjunde plats i tabellen men på samma poäng som sexan Örebro som har en match mer spelad. Även Färjestad med lika många matcher spelade som Leksand har jobbat ihop lika många poäng.

– Jag tycker inte att vi klickat i allt samtidigt. När vi spelat stabilt och solitt försvarsspel har vi kanske inte fått dit pucken lika ofta även om vi skapat chanser.

– Vissa matcher har vi tappat försvarsspelet och kommit lite ur systemet. Då har vi släppt in väldigt mycket bakåt. Matcherna då vi får ihop helheten är vi riktigt bra.

– Sedan är konsten med den här sporten att få till det där kväll efter kväll, match efter match. Det är något vi jobbar på hela tiden.

Hur går snacket i gruppen kring det här?

– Vi för diskussioner hela tiden, har videomöten och så vidare. Det är som alltid, att vi vill bli bättre under säsongen. Vrida och vända på saker så vi kan bli ännu bättre som lag. Det är den dagliga verksamheten som ska driva det här framåt.

Marek Hrivík har kommit in i laget, hur har gruppen hanterat hans ankomst?

– Marek är en bra kille och ett fullbordsproffs. Det är så här hockeyvärlden och branschen fungerar, att det kommer spelare och försvinner spelare.

– Jag tycker att vi hanterat det bra. Han är en otroligt bra spelare som vi har fått in och, som jag sa, ett proffs hela vägen ut i fingertopparna. Det här har gjort att vårt lag blivit starkare.

Marek Hrivík. Foto: Ronnie Rönnkvist

“VI JAGAR TOPP SEX”

Det har så här långt blivit två assist på fem matcher för OS-slovaken. Att han är en bra spelare på isen vittnar förra säsongens utmärkelse, Guldhjälmen, om men Martin Karlsson ser också hans driv vid sidan av isen som en av hans storheter.

– Han är otroligt noggrann med allting, ta hand om kroppen, träning, is och fys. Det smittar såklart av sig så vi kan vrida ännu mer på grejerna och med det bli ännu bättre som lag. Han driver på bra och är ett riktigt lok.

I kväll väntar hemmamatch mot Djurgården, vad vill du se av er prestation med tanke på att det är vi nu är i slutstriden av SHL?

– Desperation! Att vilja vinna dom här tre poängen mest. Djurgården är i bra form och slåss för sin överlevnad. Så är det den här tiden på året, att alla vill ta poäng. Är man inte där då, checkar in till 100 procent och inte har desperationen med sig då förlorar man matcherna.

– Det gäller att vi kliver in från start och visar att vi vill vinna. Förmodligen blir det mycket folk på läktaren också så det blir en rolig match.

Det är väl även viktigt inför ett stundande slutspel att ni nu börjar höja nivån på prestationen?

– Absolut. Vi jagar topp sex och väldigt sugna på poäng så vi kan ta oss upp dit och gå direkt till kvartsfinal, avslutar Martin Karlsson.

