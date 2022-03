Markus Näslund är en av MoDos största ikoner någonsin. Men han kunde faktiskt ha hamnat i Leksand.

– Jag besökte dem ett par gånger, berättar han i veckans “Wikegård vs”.

Tillsammans med namn som Magnus Wernblom och Peter Forsberg var Markus Näslund en del av MoDos sanslösa talanger födda i början av 1970-talet. Näslund blev sedan också en av Sveriges främsta spelare någonsin i NHL innan han avrundade spelarkarriären i MoDo. Därefter tog han över som general manager i klubben.

Men i veckans “Wikegård vs” berättar den tidigare snajpern att det faktiskt kunde ha blivit spel i Leksand.

– Jag var lite anti-MoDo, berättar han i programmet.

Hela avsnittet av Wikegård vs Markus Näslund sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More.