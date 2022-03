Malmö Redhawks presenterade Peter Andersson som ny huvudtränare.

Men nu ser inte affären ut att bli av över huvud taget.

– Det är nog 80-20 att han inte kommer, säger ordföranden Mats Larsson till C More.

I torsdags presenterade Malmö Redhawks Peter Andersson som ny huvudtränare och att han skulle ta över klubben direkt och coacha laget i torsdagens match mot Örebro.

Malmö drog sedan tillbaka sitt pressmeddelande och nu, två dagar senare, har fortfarande inget nytt hänt i soppan.

Peter Andersson har nämligen ett gällande avtal med Brynäs som han behöver lösas ut från innan han kan skriva på för Malmö.

Mats Larsson, ordförande för Malmö Redhawks, har tidigare berättat att det var mänskliga faktorn som låg bakom att pressmeddelandet gick ut i förtid – men enligt honom förändrade inte det situationen.

– I realiteten hade det ingen betydelse för vi har faktiskt inte fått något besked ännu. Jag vet att Brynäs styrelse har suttit i dag och funderar på detta. Det är väl en sak mellan Brynäs och Peter också. Det är svårt att hitta en ”win-win-win”, jag förstår allas ståndpunkter i frågan, säger Mats Larsson till C More under lördagen.

”DÅ FÅR VI SÖKA VIDARE”

Enligt Mats Larsson ser det nu därmed inte ut att bli någon Peter Andersson in till Malmö.

– Med tanke på att det har dragit ut så mycket på tiden så skulle jag säga att oddsen minskar ju. Det är nog 80-20 att han inte kommer, säger Larsson.

Malmöordföranden menar att det var ett gemensamt beslut från sportchef Patrik Sylvegård och tränarstaben att förstärka med en mer rutinerad tränare. Om Peter Andersson nu inte kommer in till klubben så kan det bli aktuellt att leta efter ett nytt namn.

– Vi väntar på besked här nu och sedan har ju diskussionerna kommit fram till att de behöver en resursförstärkning och då får vi söka vidare, säger Mats Larsson till C More.

