Hunter Shinkaruks säsong i KHL avslutades i förtid och han var då beredd på att inte spela någon mer ishockey den här säsongen.

Då fick han ett samtal från agenten som fick honom att sätta sig på flyget till Sverige och skriva på för HV71.

– Möjligheten att få spela om att vinna någonting lockade verkligen så för mig kändes allting jättebra direkt, säger kanadensaren till hockeysverige.se.

Under fredagskvällen spelades en av de hetaste matcherna i HockeyAllsvenskan den här säsongen då det var seriefinal mellan ettan HV71 och tvåan MoDo Hockey.

HV gjorde då en av sina bästa insatser för säsongen och vann med 4-0 inför ett fullsatt Husqvarna Garden.

En av spelarna som njöt av segern framför de 7 000 publikbesökarna var lagets kanadensiske nyförvärv Hunter Shinkaruk.

– Laget spelade riktigt bra och vår målvakt (Jonas Gunnarsson) var fantastisk. Det var en väldigt bra insats och alla krigade för varandra, säger Shinkaruk och fortsätter:

– Det var grymt med publiken och allting här. Jag har inte spelat inför fans på det sättet på lång, lång tid så det var en speciell upplevelse. När jag skrev på här så fick jag höra mycket om hur publiken är här och att detta verkligen är en stad som älskar hockey och jag kände det nu, det var kul att få uppleva.

”SKA TILLBAKA TILL MIN TOPPNIVÅ”

Matchen mot MoDo var Shinkaruks fjärde i HV71 och han stod då också för sin första poäng sedan flytten i form av en assist.

– Allting har känts bra sedan jag kom hit. På det personliga planet så börjar det kännas bättre och bättre. Jag hade inte spelat på ungefär två månader innan jag kom hit men det känns som att min tajming och mitt matchtempo är på väg tillbaka. Det är ett grymt lag här och det är väldigt roligt att vara en del av det här. Om vi kan spela som vi gjorde mot MoDo resten av säsongen så kommer att bli ett väldigt roligt slut för oss.

Hur skulle du säga att du har kunnat prestera på isen så här långt?

– Jag tycker att det har känts bra. Jag har skapat chanser och försöker att spela bra i defensiv zon men mitt spel är främst att skapa i offensiven. Jag tycker att vår kedja (Myles Powell och Tyler Kelleher) spelade bra och skapade mycket. Nu är det bara att jag ska få sätta dit pucken också, jag längtar till första målet kommer men i slutändan så handlar det om att vinna matcher och jag försöker göra allt jag kan för att hjälpa laget. Men förhoppningsvis släpper det snart.

Hunter Shinkaruk (#12) är en av flera nordamerikanska stjärnor i HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Du har hoppat runt lite i kedjorna under dina första matcher, är det lite svårare att komma in i det när man inte har en fast plats?

– Det har gått okej ändå, för mig har det bara handlat om att komma in i spelet igen och få känna på pucken igen efter att inte ha spelat på så länge. Alla spelare i det här laget är väldigt bra och alla är roliga att spela med så det spelar inte så stor roll. För mig handlar det om att jag ska komma tillbaka till min toppnivå igen.

”FÖR MIG VAR DET SOM EN LÅGSÄSONG”

Att det skulle bli spel i HV71 var dock verkligen ingen självklarhet för Hunter Shinkaruk.

27-åringen spelade i Dinamo Riga den här säsongen men lagets säsong tog slut i förtid på grund av att KHL avslutade sin grundserie tidigt på grund av covid-19 och Riga hade inte lyckats ta sig till slutspelet.

Kanadensaren hade då återvänt till Nordamerika – när HV71 plötsligt hörde av sig.

– Jag hade liksom lämnat allt det där med KHL, jag var i New York och det var ganska konstigt. För mig var det nästan som en lågsäsong men sedan fick jag ett samtal från min agent om HV71 och jag hörde mig av till en del killar jag känner för att kolla läget och lära känna klubben.

– Möjligheten att få spela om att vinna någonting och att få spela i en stad som bryr sig så mycket om sitt hockeylag lockade verkligen så för mig kändes allting jättebra direkt.

Så från början hade du inte tänkt spela hockey resten av säsongen då?

– Nej, jag hade inga planer över huvud taget och hade inte tänkt spela mer den här säsongen. Jag var hemma och gjorde inte så mycket alls om jag ska vara ärlig. Det var därför jag behövde komma i form igen när jag kom hit och känna mig tillräckligt bra för att kunna hjälpa laget. Nu känns allt bra igen så det är bara att köra.

Det var en oväntad övergång när Shinkaruk gick till HV. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

”INTE NEGATIVT ATT SPELA HÄR”

För några år sedan var det dock helt otänkbart att se en spelare som Hunter Shinkaruk i HockeyAllsvenskan.

Han var en stor talang som ung och draftades i första rundan, som 24:e spelare, av Vancouver Canucks 2013. Det blev sedan 15 NHL-matcher där han främst var en stjärna i AHL. Shinkaruk flyttade sedan till KHL där han också levererade på en hög nivå.

Med ditt CV borde du ha kunnat spela högre upp, känns det inte som ett steg ner för dig att komma till andradivisionen i Sverige?

– Nej, så har jag aldrig tänkt. Det finns många riktigt bra spelare i den här ligan så jag såg det inte på det sättet. Jag hade hört talas om den här klubben från några killar jag känner och jag såg det inte som något negativt att spela i den här ligan. Alla här är jättebra och vår plan är att vi ska ta oss tillbaka upp till toppen och man blir taggad bara över att tänka på att vara med på den resan uppåt.

– Jag har spelat på den högsta nivån i världen och jag känner att jag kan använda de erfarenheterna och bidra med allt jag lärt mig till det här laget. Jag har haft tur genom min karriär men här vill jag bara komma in och hjälpa laget.

När kanadensaren värvades till HV71 så beskrevs han av sportchefen Johan Hult som “en typisk slutspelsspelare som gillar av vara i centrum när de heta matcherna ska avgöras”.

Det är något som Shinkaruk själv håller med om – och han menar att han nu verkligen ser fram emot det stundande slutspelet som bara är ett par veckor bort.

– Jag tycker att jag är en bra slutspelsspelare. När matcherna betyder mest så är det som roligast. Det är då man vill steppa upp och jag känner mig självsäker i mina färdigheter och vet att jag kan hjälpa laget när det gäller som mest. Matchen mot MoDo här var en bra försmak och jag ser verkligen fram emot slutspelet nu, avslutar Hunter Shinkaruk.

