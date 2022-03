LISTA: Fem allsvenska spelare på väg till SHL nästa säsong

Vi är inne i ryktenas tid i svensk ishockey just nu då lagen har påbörjat arbetet inför nästa säsong.

Därför finns det ett antal spelare som uppges vara på väg upp till SHL och här listar vi fem spelare som ryktas gå från HockeyAllsvenskan till SHL.

Transferfönstret stängde för drygt två veckor sedan och inga fler värvningar kan göras säsongen 2021/22.

Sportchefernas fokus ändras därför till 2022/23 och förberedelserna inför kommande säsongen har redan börjat.

En del i det arbetet är att hitta nyförvärv och det är ofta vanligt att SHL-klubbarna blickar neråt, mot HockeyAllsvenskan, i jakten på värvningar. Flera sådana övergångar kommer även att ske den här säsongen och ryktena har redan börjat cirkulera.

Här listar vi därför fem spelare som redan nu uppges vara på väg att flytta från HockeyAllsvenskan till SHL inför säsongen 2022/23:

Redan förra säsongen fanns det SHL-intresse för Axel Bergkvist då han hade imponerat i BIK Karlskoga men i stället blev det en flytt hem till Dalarna där den unge backen skrev på för Mora IK. Det har varit ett smart val av 21-åringen då han har tagit stora kliv under året i Mora. Under säsongen har han även varit en av HockeyAllsvenskans bästa backar med 38 poäng på 47 matcher, endast Chad Billins i HV71 samt MoDo-duon David Bernhardt och Pontus Näsén har gjort fler poäng den här säsongen.

Efter att valt ett nytt år i HA förra året så blir det svårt för Bergkvist att motstå det stora intresset som nu finns från toppligan då i princip alla SHL-klubbar visat intresse för Morabacken. Enligt både Värmlands Folkblad och Expressen så är det Färjestad som lägger närmast till hands för Axel Bergkvist och enligt uppgifter ska han till och med vara överens om att spela i FBK nästa säsong. En mycket spännande värvning av Färjestad då den Leksandsfostrade talangen har varit en stor backtalang under flera år.

Färjestad ser ut att lägga vantarna på Axel Bergkvist. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

En annan ung back som ser ut att vara nära en flytt till SHL är MoDos Filip Hasa då Örnsköldsviks Allehanda uppger att Frölunda är ute efter att värva 21-åringen till nästa säsong.

Filip Hasa flyttade upp till Ö-vik från Almtuna inför årets säsong och han har då imponerat trots att det är tuff konkurrens på MoDos blålinje. Backtalangen har dock visat framfötterna och stått för 28 poäng på 48 matcher hittills.

Den Enköpingsfostrade försvararen har tidigare i sin karriär spelat inom Frölundas organisation som junior och han fick då också chansen i sju SHL-matcher. Tidigare under säsongen har Filip Hasa också lånats in till Frölunda då han fick hoppa in under en CHL-match för att täcka upp för skador. Men hans agent har inte velat kommentera uppgifterna om att Frölunda jagar Filip Hasas signatur.

– Det har jag inte så mycket kommentarer till. Filip har en gjort en bra säsong och därför finns det självklart intresse från SHL, men Filip har kontrakt med MoDo nästa säsong också och hans fokus ligger på att spela upp MoDo i SHL, sade agenten Morten Green till ÖA.

Blir det en återkomst till Frölunda för Filip Hasa? Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Frölunda verkar vara heta på den allsvenska marknaden för de är inte bara ute efter att värva Filip Hasa utan tidigare under säsongen har de också redan ryktats göra klart med en av HockeyAllsvenskans mest jagade spelare.

Frederik Dichow har gjort stor succé i Kristianstad och 21-åringen har där varit en av ligans allra bästa målvakter vilket har gjort att de flesta SHL-klubbar har visat intresse för att värva in den danske talangen till nästa säsong. Han har även lånats in till Rögle där han fick vakta kassen i ungefär fem minuter av en SHL-match. Dichow blev också uttagen till den danska OS-truppen där han fick vakta kassen i en match när Danmark imponerande tog sig till kvartsfinal.

I januari kom dock Expressen med uppgifter att Frederik Dichow gjort sitt val inför nästa säsong då han ska ha kommit överens om att flytta till Göteborg för att spela i Frölunda. Den unge dansken skulle då förmodligen bilda målvaktspar med den svenske OS-målvakten Lars Johansson som ryktas återvända till Frölunda.

Frederik Dichow kan gå till Frölunda. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån

Axel Bergkvist är inte den enda toppspelaren som Mora kan tappa utan även forwarden Lukas Wernblom ser ut att vara på väg mot en flytt till SHL den kommande säsongen.

Redan förra året fanns det intresse från SHL-klubbarna då Wernblom gjorde stor succé och kom nia i HockeyAllsvenskans poängliga efter att ha stått för hela 47 poäng på 49 matcher. Han valde dock att stanna kvar i Mora och har inte riktigt kommit upp i samma poängantal den här säsongen. Hittills har han bidragit med 36 poäng på 46 matcher men han har skjutit fler mål, 19, i år än i fjol då det blev 18 fullträffar.

Han blev kvar i Mora förra året men det ser svårt ut för dalalaget att behålla 21-åringen även nästa säsong då han har ett utgående kontrakt med klubben. Då ska även intresset från SHL ha trissats upp och det är flera lag som har visat att de är beredda att värva Lukas Wernblom till nästa säsong. Hittills är det Oskarshamn, Linköping och Växjö som uppges vara hetast på gröten – och nu återstår det bara att se vad toppforwarden själv väljer.

Lukas Wernblom ser ut att vara förlorad för Mora. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Det går att argumentera för att David Bernhardt har varit HockeyAllsvenskans allra bästa back den här säsongen, och om man är bäst i andraligan så är det naturligt att man kommer att kunna få chansen i toppligan.

Bernhardt flyttade till MoDo inför säsongen efter att ha tillbringat två år i den finska högstaligan. I återkomsten till Sverige har 24-åringen gjort stor succé då han leder både skytteligan och poängligan för backar efter att ha gjort 14 mål och 40 poäng på 48 matcher den här säsongen. Samtidigt har han visat ett stabilt tvåvägsspel och är den ledande spelaren i MoDo. Han snittar 23:39 minuters istid per match vilket är näst mest av alla spelare i HockeyAllsvenskan.

Det finns hopp för MoDo att behålla Bernhardt då han har kontrakt även över nästa säsong men enligt Expressen kommer han att ha flera SHL-bud på sitt bord efter säsongen och mycket pekar därför åt att det blir en flytt uppåt igen för den förre JVM-backen. Tidigare i sin karriär har David Bernhardt spelat SHL-hockey i både Djurgården och Växjö.

Blir det MoDo eller SHL för David Bernhardt? Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

