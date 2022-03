Rögle är CHL-mästare.

Stor hjälte i finalen mot Tappara blev Daniel Zaar som sköt båda målen i 2-1-segern.

Första gången i klubbens historia så är Rögle BK mästare.

Detta efter att ha vunnit CHL-finalen mot Tappara med 2-1 för att bli Europamästare.

– Det är fantastiskt. Det är en riktig krigarinsats i dag, vi gör ett jävla jobb och lyckas vinna, säger lagkaptenen Mattias Sjögren till SVT och fortsätter:

– Det betyder hur mycket som helst. Vi var givetvis ledsna förra säsongen när vi missade SM-guldet men vi studsade tillbaka och tar en titel här i dag och det betyder mycket för föreningen.

Det var en mäktig stämning i Catena Arena i Ängelholm inför matchen då det var fullsatt för finalen. Rögle fick då också en drömstart på matchen och tog ledningen innan tre minuter ens var spelade.

Återvändande stjärnan Daniel Zaar satte då 1-0 till hemmalaget efter passning från Anton Bengtsson.

🚨! 1-0 to @roglebk ! Daniel Zaar draws first blood in the #CHLFinal - what a quick goal! 🔥 The fans are loving it! 🚀 #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/h1X4Ulu6QQ

Tappara tog sig sedan in i matchen mer och mer och förde stundtals spelet i slutet av första perioden och början av den andra. Målvakten Christoffer Rifalk stod dock pall för allt som finländarna skickade mot honom och i mitten av mittperioden fick Rögle chansen i powerplay och då kom också 2-0.

Adam Tambellini, som vad tveksam till spel på grund av skada, skickade över pucken till Daniel Zaar som pangade in ett direktskott för att utöka Rögles ledning.

🚨! @roglebk SCORE ON THE POWERPLAY! 🔥



Daniel Zaar scores his SECOND goal of the night to double his side's lead in the #CHLFinal ! 💪



What a 🚀!!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/6T0BYNORwD