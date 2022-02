Publiken i Detroit fick se en målfest av sällan skådat slag under lördagsnatten.

Toronto Maple Leafs vann nämligen med 10–7 och det är första gången sedan 1993 som det resultatet sker i NHL.

10–7 är inte direkt något vanligt resultat i ishockey.

Faktum är att sedan NHL grundades för över 100 år sedan så har det endast spelats åtta matcher där ett lag vunnit med 10–7.

Under lördagsnatten blev det en nionde match.

Toronto Maple Leafs åkte nämligen ner till USA och vann över Detroit Red Wings med just de segersiffrorna och det är första gången sedan 1993 som en NHL-match slutar 10–7 till något lag, då var det också Detroit som förlorade men då borta mot Buffalo Sabres.

Enligt statistiksidan Moneypuck.com så var det dock bara 4,8 “expected goals” (förväntade mål utifrån målchanser). Alltså släppte målvakterna in tolv mål fler än vad som förväntades utifrån skotten de fick på sig. Det är den klart sämsta målvaktsinsatsen i en match sedan statistiken infördes i NHL 2007. Det tidigare rekordet kom i en match mellan Winnipeg Jets och Philadelphia Flyers 2011 där Winnipeg vann med 9–8 (den senaste matchen med 17 mål i NHL) vilket var 8,7 mål över “expected goals”.

