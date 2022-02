RÖNNKVIST: Så är läget inför slutspurten i SDHL

Slutspurten i SDHL är här. Nu avgörs det vilka lag som ska kvala och vilka lag som fortfarande har chansen att vinna SM-guldet. Inför den sista biten av ligaspelet går Ronnie Rönnkvist nu igenom samtliga lag och lämnar kommentarer om lagen.

Vi närmar oss slutet av grundserien i SDHL och mycket talar för att slaget om den andra negativa kvalplatsen kommer stå i sista omgången då Leksand på hemma-is möter SDE Hockey. I skrivande stund kan svaret på just den frågan heta Djurgården eller AIK.



Bottenläget i SDHL är just nu följande: Göteborg är avsågade och har i nuläget endast en poäng. Därefter följer SDE med 35 poäng, Leksand 36, Djurgården 36 och AIK 37.



I toppen av tabellen hittar vi ett Brynäs som imponerat stort under säsongen. Just nu ligger laget sju poäng före förra säsongens svenska mästare Luleå.



Hur är läget för lagen inför avgörandet?



Här följer en kort sammanfattning.&