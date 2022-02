Nils Höglander har fått mindre speltid i Vancouver den senaste månaden.

Nu rapporterar NHL-reportern Rick Dhaliwal att flera lag har hört av sig till Vancouver för att trejda till sig den unge svensken.

– Jag skulle säga att man ska hålla koll på honom och vad som kan hända , säger han i webbprogrammet Donnie & Dhali.

NHL:s trade deadline närmar sig med stormsteg och om en månad kommer lagen inte längre kunna byta spelare med varandra. Detta har fått ryktesspridningen inför den stora dagen att eskalera och flera spelare uppges vara intressanta för en flytt.

Enligt NHL-reportern Rick Dhaliwal är en av de spelarna Nils Höglander, som under fjolårssäsongen gjorde in första NHL-säsong.

– Jag berättade i förra veckan att lag har börjat ringa om Höglander och de ringer fortfarande. Jag skulle säga att man ska hålla koll på honom och vad som kan hända kring honom, sa han i sändningen av webbprogrammet Donnie & Dhali.

Höglander har sedan tränarbytet fått se sin istid minska och i februari har han vid två tillfällen spelat mindre en tio minuter. Enligt Dhaliwal ska detta vara en anledning till att klubbarna nu hör sig för om den 21-årige svensken.

Under säsongen har Höglander noterats för 16 poäng (8+8), vilket är tio färre poäng än under fjolårssäsongen. I fjol spelade han 56 matcher och under årets säsong har han hunnit spela 51 matcher.

