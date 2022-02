I går trejdades Ryan Dzingel från Arizona Coyotes till Toronto Maple Leafs.

Nu plockas han upp av San Jose Sharks på waivers och är klar för sin tredje klubb på två dagar.

Ryan Dzingel började söndagen som en spelare för Arizona Coyotes.

Nu, lite mer än ett dygn senare, har han hunnit byta klubb TVÅ gånger.

Under söndagskvällen trejdades Dzingel från Arizona till Toronto Maple Leafs tillsammans med Ilja Ljubusjkin i utbyte mot ett draftval, som antingen kommer att vara ett tredjerundeval 2023 eller ett andrarundeval 2025.

TRADE: We’ve acquired forward Ryan Dzingel & defenceman Ilya Lyubushkin from Arizona in exchange for forward Nick Ritchie & choice of our third-round selection in ’23 or second-round selection in ’25. #LeafsForever