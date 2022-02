Martin St. Louis och Vincent Lecavalier var vapendragare tillsammans i Tampa Bay Lightning under 2000-talet.

Nu återförenas duon i Montréal Canadiens då Lecavalier kliver in i “Habs” organisation.

Montréal Canadiens fortsätter att förstärka sitt ledarteam.

Näst på tur att anställas av NHL-jumbon är den tidigare storstjärnan Vincent Lecavalier som kliver in som rådgivare till hockeyorganisationen. Även Nikolai Bobrov anställs som chefsscout för klubben.

