Malmö förlorade igen och Timrå och Djurgården närmar sig bakifrån.

Då menar C More-experten Niklas Wikegård att klubben skulle behöva förstärka sin tränarsida.

– Tomas Kollar skulle behöva hjälp, säger Wikegård i "Hockeytorsdag".

Det går fortsatt tungt för Malmö Redhawks.

Efter kvällens 4-1-förlust borta mot Färjestad så är laget nu uppe i sju förluster på sina åtta senaste matcher.

Under torsdagens matcher tog även både Timrå och Djurgården tre poäng vardera i sina matcher vilket gör att Malmö nu endast ligger två poäng före Timrå och sex poäng före Djurgården i kampen om att undvika kvalspel.

Då menar C Mores expert Niklas Wikegård att Malmös tränare Tomas Kollar, som tidigare endast varit J20-tränare samt assisterande tränare under cirka en säsong, inte är redo för att ha ansvaret för ett krislag som Malmö just nu.

– Jag hade inte tagit jobbet om jag hade varit Tomas Kollar, tror jag. Oavsett hur populär eller uppskattad jag varit som assisterande så hade jag förstått begränsningarna kring att stå där varje dag och driva det här, säger Wikegård i “Hockeytorsdag” på C More.

Expertkollegan Fredrik Söderström undrar om Malmö hade tänkt igenom beslutet fullt innan de gav Kollar huvudansvaret när Fagervall fick sparken.

– Det är modigt i och för sig men jag vet inte hur tankegångarna har gått men att sätta någon i en så utsatt position för jag tror inte man förstår hur det är, säger Söderström.

”SKA INTE UNDERSKATTA LEDARSKAP”

Enligt Niklas Wikegård behöver Malmö Redhawks stärka upp sin tränarsida.

– Det är mycket att famla med. Han sade efter förra matchen att ”vi har en plan, vi följer den planen”. De där planerna bara försvinner in och ut. Tomas Kollar skulle behöva hjälp. (Pär) Styf är ny som ledare, aldrig stått där heller (i SHL). Så man ska inte underskatta ledarskap i de här situationerna, säger Wikegård.

Fredrik Söderström tycker att bottenkonkurrenterna har starkare, mer erfarna namn som huvudtränare för tillfället.

– Tar man mot deras konkurrenter så har man (Joakim) Fagervall i Djurgården som kan sitt och Fredrik Andersson i Timrå som har varit i det här racet förut. De är mer vana vid det här, säger Söderström i C More.

Annons

TV: "Ryssland är inte alls lika bra som 2018"

Matchrapporter: Färjestad vann hemma mot Malmö Segerraden förlängd för Skellefteå – besegrade Malmö Straffseger för Frölunda borta mot Malmö Efter förlustsviten: Seger igen för Malmö – 7-4 mot Växjö Färjestad segrare borta mot Malmö – Victor Ejdsell matchvinnare