I onsdagens match mellan Troja-Ljungby och BIK Karlskoga fick smålänningarnas Daniel Karlsson matchstraff efter en hög tackling på Daniel Frantzén. Nu har lagkaptenen anmälts till disciplinnämnden.

Det var 38 sekunder in i första perioden som Troja-Ljungbys Daniel Karlsson satte in en tackling på Karlskogas Gustaf Franzén. Efter en tids överläggning fick lagkaptenen lämna matchen. Franzén, som var klart påverkad av tacklingen, kom inte heller tillbaka till spel.

Nu har Karlsson anmälts till disciplinnämnden för ”illegal check to the head alt charging”, meddelar Hockeyallsvenskan via sin hemsida.

Lagkaptenen har bidragit med fem poäng den här säsongen och är en fysisk närvaro i försvarsspelet för smålänningarna. Troja, som ligger i botten på Hockeyallsvenskan, kan alltså få komma att klara sig utan backen efter att disciplinnämnden meddelat sitt beslut.

Troja-Ljungby spelar på bortaplan mot Kristianstad på lördag.

Det blev bara 30 sekunder på isen för Troja-Ljungbys kapten Daniel Karlsson efter den här tacklingen 😲 pic.twitter.com/K8jvgFIxzi — C More Hockey (@cmorehockey) February 16, 2022

