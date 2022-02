I OS 2018 åkte Schweiz ut mot det ryska laget i kvartsfinalen.

I Peking fick nu schweiziskorna gruvlig revansch, då man säkrade sin semifinalplats efter stor dramatik mot ryskorna.

För andra gången i nationens historia är Schweiz klara för OS-semfinal på damsidan. Detta efter att man avgjort kvartsfinalen mot det ryska laget med drygt två och en halv minut kvar att spela.

Collegespelaren Alina Müller, som blev poängdrottning vid spelen i Sotji 2018, agerade stor segerorganisatör för schweiziskorna då hon stötte in 3–2-målet, fint framspelad av Brynässtjärnan Lara Stalder.

Detta bara 30 sekunder efter att det ryska laget kvitterat matchen.

– Alla kämpade så hårt och ville hjälpa varandra. I slutändan gav det resultat, säger matchvinnaren Müller till Reuters.

– Det är mycket känslor. Det är så vackert. Det här är vad vi jobbat för varje dag, år efter år. Det här är ögonblicken du lever för.

By the way, Russia & Switzerland just played one hell of a quarterfinal. Alina Mueller (of @GoNUwhockey, of course 😉) with the late game-winner. ⬇️ pic.twitter.com/FyuuSXdbEi