Dale Weise var en riktigt prestigevärvning för Oskarshamn men han lämnar nu efter endast tre poäng på 17 matcher.

Då är han också kritisk mot hur saker och ting har hanterats.

”Jag växte upp med att älska den här sporten och det är en besvikelse hur vissa personer kan förstöra det roliga i den här fantastiska sporten”, skriver Weise på Twitter.

Inför året säsong stod IK Oskarshamn för en rejäl skrällvärvning då de presenterade Dale Weise som tidigare i sin karriär har spelat över 500 NHL-matcher.

Det blev dock inte som planerat i Sverige för Weise. Han blev skadad tidigt och åkte då hem till Kanada. 33-åringen kom dock tillbaka och spelade 17 matcher men lyckades bara producera tre poäng.

Under fredagen gick Oskarshamn sedan ut med att de har kommit överens att gå skilda vägar med Weise.

Nu väljer kanadensaren därför att gå ut och rikta kritik mot klubben.

”Hej då, Sverige! Det här har helt klart varit det konstigaste året i min spelarkarriär. Till mina lagkamrater, ni har varit fantastiska och utan er hade jag inte klarat det så här länge. Jag växte upp med att älska den här sporten och det är en besvikelse hur vissa personer kan förstöra det roliga i den här fantastiska sporten”, skriver han på Twitter.

Goodbye Sweden, it certainly was the weirdest year of my playing career. To my teammates @iko_officiell you guys are amazing, without you I wouldn’t have made it this long. I grew up loving this game and it’s disappointing how people can ruin the true fun of this great sport!