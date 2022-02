Lundskog: "Måste förändra inställningen till svensk damhockey"

Damkronorna var utan chans i kvartsfinalen mot Kanada. Nu hoppas Andreas Lundskog på att detta mästerskap kan bli en läropeng för framtiden och anser att stora förändringar behövs framöver inom svensk damhockey.

Uppförsbacken blev monumental

Redan inför det här kvartsfinalmötet kändes det nästan som att uppförsbacken var likt att bestiga Mount Everest för svensk del med ett kanadensiskt motstånd på en helt annan nivå.

Ett motstånd med hela andra förutsättningar, kvalitet och som bärgat sex raka OS-medaljer.

Och inte blev det bättre av en fullkomlig mardrömsstart när stjärnan Brianne Jenner smällde in 1–0 efter bara tre minuters spel.

Redan där kändes det som att den här matchen var över.

Ett mästerskap som får ses som en bra läropeng

Redan inför det här kvartsfinalmötet så hade man ju räknat med ett gigantiskt mirakel för att Sverige skulle ta sig vidare till en semifinal. Nu var det aldrig nära under den här eftermiddagen.

Men Damkronorna får ta med sig viktiga läropengar från det här mästerskapet.

Att få ställas mot de främsta och se vad som egentligen krävs för att utmana i världstoppen. Dessutom är detta svenska lag fortfarande ungt och kommer fortsätta att ta steg fram till OS 2026. Samtidigt har Sverige en bra lång väg att vandra för att vara med och utmana om medaljer.

Men kanske kan detta komma att bli en start på ett nytt kapitel efter flera tuffa år som varit likt hela havets stormar. Jag hoppas verkligen på det för svensk hockeys skull.

Sverige får ta med sig mästerskapet som en läropeng efter uttåget. Foto: Maxim Thore/BILDBYRÅN

Hur ska vi förbättra svensk damhockey?

Den här frågan är ju långt ifrån enkel att besvara och jag är verkligen ingen hockeyprofessor. Men av den analysen som jag kan dra så måste vi börja se över importreglerna SDHL.

Ligan är ju stark som sådan men innehåller ju alldeles för få svenska stjärnor. Men det är långt ifrån den enda åtgärden som behöver göras.

En större satsning behöver göras från förbundshåll (och ska göras) för att få en större utväxling efter år av tidigare misskötsel.

Det här är självklart ingenting som görs över en natt utan ett projekt som tar mängder med år för att det ska bära frukt.

Vi måste få fler tjejer att vilja spela hockey och drömma om att bli proffs. Jag hoppas verkligen att det Svenska Ishockeyförbundet inser detta.

Vi behöver en mycket mera jämställd hockey och förändra inställningen till damhockeyn i Sverige.

Hon förtjänar all credd

Emma Söderberg kastades rakt in i hetluften när Sara Grahn drabbades av covid inför turneringen. Och som hon tog över den manteln som förstemålvakt.

Hon har i match efter match varit Sveriges absolut bästa spelare och hade det inte varit för henne så hade Sverige aldrig tagit sig vidare från gruppen.

23-åringen från Järved har verkligen fått sitt stora genombrott och har varit en fröjd att få bevittna. En målvakt som kommer att bli ytterst intressant att följa i mästerskapen framöver.

Även om just denna match blev en tuff avslutning på turneringen. Och nog borde man ha bytt ut henne i ett tidigare skede av matchen när målen bara började hagla in under den andra perioden.

Nu kom bytet inför den tredje perioden då hon ersattes av Ida Boman. Men klart är att Emma Söderberg förtjänar all credd efter detta mästerskap.

Emma Söderberg har stått för ett genombrott under mästerskapet. Foto: Maxim Thore/BILDBYRÅN.

Vad händer med veteranen?

Den 30-årige veteranen Emma Nordin har varit med i fyra raka OS för svensk del. Lägg därtill hela sex VM-turneringar. Den stora frågan är nu hur framtiden nu kommer att se ut för Luleåforwarden, orkar hon fortsätta mot nästkommande OS 2026 i Italien?

En sådan rutin är oerhört viktigt för ett lag att kunna ha en naturlig härförare.

Var detta det sista vi såg av Emma Nordin på en OS-scen?

