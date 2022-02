Talangens jättemål – när USA storsegrade

USA fick en planenlig smakstart på OS-turneringen mot Kina. Laget lyckades segra med hela 8–0 efter bland annat ett jättemål av talangen Matty Beniers.

Precis som förmodat hade USA inga som helst problem att besegra Kina i deras öppningsmöte under torsdagseftermiddagen. Det kinesiska laget stretade dock emot bra under den första perioden där det amerikanska laget kunde gå in med en 1-0 ledning.

Men i den andra perioden ökade USA takten och av bara farten kunde laget gå upp i en 4–0 ledning.

Matchen slutade tills sist hela 8–0. Bland annat svarade talangen Matty Beniers för ett jättemål fram till 7–0.

USA ökar på till 7-0 genom Matty Beniers!



För det amerikanska laget väntar ett möte mot Kanada på lördags – medan Kina ställs mot Tyskland samma dag.

USA–Kina 8–0( 1-0, 3–0, 4–0)

Målskyttar:

USA:Brendan Brisson, Noah Cates, Brian O'Neill, Sean Farrell(3), Ben Meyers, Matty Beniers

