Ny nolla från Markström – svenskveteranen med fyra poäng

Calgary Flames körde i natt över Vegas Golden Knights och vann matchen med 6-0. Segerorganisatörer var Jacob Markström som höll nollan och Mikael Backlund som noterades för fyra poäng.

Ingen målvakt i NHL har hållit nollan lika många gånger som Jacob Markström och i natt lyckades han stoppa allt som kom emot honom igen när Calgary Flames slog Vegas Golden Knights med 6-0.

Vegas sköt 28 skott, men Markström höll tätt matchen igenom och noterades därmed för sin åttonde hållna nolla under säsongen. Detta innebär att han nu närmar sig att slå Miikka Kiprusoffs klubbrekord på tio hållna nollor under en och samma säsong med stormsteg.

– Det här var ett tydligt budskap från Jacob Markström. Utan honom hade det varit en 6-5-vinst, sa Calgary-tränaren Darryl Suter om insatsen efter matchen.

Rekordet i NHL för flest hållna nollor under en och samma säsong innehas av av den tidigare Montreal-målvakten George Hainsworth, som säsongen 1928/29 höll nollan i 22 matcher. Sedan millennieskiftet är det Martin Brodeur som hållit nollan flest gånger under en och samma säsong, då han i tolv matcher under en och samma säsong stoppade samtliga skott.

SVENSKENS DRÖMNATT

Målvakten kan däremot inte göra allting för laget och det är svårt att vinna matcher om ingen av utespelarna producerade framåt. I nattens kross var ytterligare en svensk i storform.

Mikael Backlund, som under säsongen noterats för sex mål och nio framspelningar, var i storform i natt, då han hittade nätet en gång och spelade fram till tre mål i matchen. Fyrapoängsmatchen innebär att den 32-årige centern för andra gången den här säsongen noterats för två eller fler poäng i en och samma match.

Segern var Calgarys fjärde raka och laget placerar sig just nu på en fjärdeplats i den tuffa Pacific divisionen.

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 6-0 (3-0, 1-0, 2-0)

Calgary: Johnny Gaudreau (19, Mikael Backlund (7), Elias Lindholm (16), Andrew Mangiapane 2 (21), Matthew Tkachuck (21).

Vegas: -