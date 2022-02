På grund av de stundande olympiska spelen tappar Gävleklubben sin andremålvakt. De lånar därför in Andreas Bosson från Hudiksvalls HC inför de två kommande matcherna.

I och med att Kristers Gudlevskis har lämnat Brynäs för spel med Lettland under OS, väljer klubben att fylla på med Andreas Bosson som vanligtvis spelar för Hudiksvall. Brynäs sportchef Johan Alcén säger att han är tacksam över samarbetet till klubbens hemsida.

– En talangfull målvakt som vi är glada att kunna titta närmare på i vår miljö.

Bosson har som senior spelat 72 grundseriematcher i Hockeyettan och 22 kvalmatcher till Hockeyallsvenskan. 22-åringen har spelat 18 matcher under säsongen och i snitt släppt in 1,71 mål per match och har en räddningsprocent på 92%.

Brynäs ligger i dagsläget på elfte plats i SHL.

