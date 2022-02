New Jersey Devils är inne i en tung period just nu. I natt föll laget mot Ottawa Senators med 1–4 – och inkasserade därmed sin sjunde raka förlust.

– Ingen vill vara där vi är just nu, säger lagkaptenen Nico Hischier till AP.

Allt började ju så bra för New Jersey Devils. Efter halva den första perioden kunde laget ta ledningen genom lagkaptenen Nico Hischier, sedan Jesper Bratt hittat fram till schweizaren i numerärt överläge och således stått för sin 13:e poäng på de elva senaste matcherna.

Devils lyckades dock inte hålla ledningen till den första periodvilan, och i stället lyckades Senators vända på steken och göra ett ryck i mittperioden genom två mål inom loppet av nio sekunder. Slutresultatet skrevs till 4–1 till Ottawa, vilket innebär att New Jersey nu har sju raka förluster i bagaget.

– Vi fick en bra start, gjorde mål i powerplay och släppte inte till många lägen på de första 40 minuterna. Vi missade dock några lägen och som jag sagt tidigare: Vi måste göra mer än ett mål, säger Devils tränare Lindy Ruff till AP.

“INGEN VILL VARA DÄR VI ÄR JUST NU”

Devils hade förtvivlat svårt att få hål på Matt Murray i Ottawa-kassen. Kanadensaren räddade 32 skott i matchen.

– Ingen vill vara där vi är just nu. Det är vårt eget fel. Ingen kommer att fixa det åt oss. Om du inte är beredd att göra jobbet så kommer det inte att bli bättre, säger lagkaptenen Nico Hischier.

– Det handlar om småsaker som vi pratar om inför matcherna men som vi inte gör. Detta kostar oss mål och vi måste bara vara tuffare framför mål. Vi hade bra chanser att göra mål i kväll, men vi gör inte de där skitmålen… Vi måste vara bättre, detta är helt enkelt inte bra nog.

Den senaste tidens formsvacka, där Devils bara vunnit en av de tio senaste matcherna, innebär att laget halkat ned till jumboplatsen i Metropolitan Division med 35 inspelade poäng på 46 matcher.

Ottawa Senators – New Jersey Devils 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

Ottawa: Nick Paul (9), Nick Holden (3), Adam Gaudette (4), Connor Brown (6).

New Jersey: Nico Hischier (9).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.