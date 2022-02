Damkronorna behöver besegra Danmark för att säkra sin plats i OS-kvartsfinalen. Josefine Jakobsen, till vardags i Djurgården, grusar mer än gärna svenskornas drömmar om avancemang.

– Danmark kommer spela kvartsfinal, säger Jakobsen till hockeysverige.se.

Med start klockan 14:10 avgörs Damkronornas vidare öde i damernas hockeyturnering under OS. Vid vinst mot Danmark ställs Damkronorna mot Kanada i kvartsfinal. Vid förlust är turneringen över för svensk del. Samma sak gäller det danska laget med flera spelare från SDHL.

En av spelarna är Djurgårdens Josefine Jakobsen.

– Vi hade en tråkig start på turneringen med två förluster. Speciellt var det en stor besvikelse efter Kina matchen. Efter matchen mot Japan kunde vi bara bli bättre, berättar Josefine Jakobsen för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi visade i dag (läs: i går) vad vi står för. Hårt jobb, attityd och bra ”effort” från alla i laget. Därför vann vi mot Tjeckien.

Josefine Jakobsen blev målskytt mot Tjeckien. Foto: Imago

“VI ÄR SOM EN FAMILJ”

Det känns som Danmark växt under turneringen, hur skulle du beskriva den grupp av spelare ni har på plats under OS?

– Vi är som en familj. Vi kämpar för varandra. Ung som gammal. Som sagt tråkig start på OS. Vi visste om att efter Japans matchen att det kunde bara gå en väg, säger den danska poängledaren som ser vinsten mot Tjeckien som en viktig lagseger:

– Vi saknade skärpa och att ta rätt beslut mot Japan samt att vi behövde ha bättre kommunikation. Det här var misstag som vi rättade till mot Tjeckien. Vi har lärt oss under OS resans gång vad allt handlar om. Sedan gjorde lite små ändringar i förberedelserna inför Tjeckien jämfört med dom två första matcherna.

– Boxplay fungerade riktigt bra, vi satte ett powerplay mål och vår målvakt var dominant i målet. En riktig laginsats där vi krigade för varandra.

– Segern betyder allt för oss. Vi har hela tiden trott på gruppens förmåga att kunde vinna matcher. Speciellt inför matchen mot Sverige ger det laget ett riktig ”boost”.

Ni har Peter Elander som förbundskapten, vad betyder han för lagets framgångar?

– Mycket. Han vet vad det handlar om på den här nivån och har deltagit på OS förut. Hans värdefulla erfarenheter från många stora mästerskap har betytt mycket och hjälpt oss åt rätt håll. Bland annat hur vi ska agerar och förbereda oss.

Peter Elander har tidigare varit förbundskapten för Damkronorna. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

“EN SVÅR OCH SPÄNNANDE MATCH”

Det är första gången Danmark är med i hockeyn på Olympiska spelen, men hur stor uppmärksamhet får laget på hemmaplan?

– I och med vi är på OS har det börjat bli ett större intresse. Samtidigt som att vi gör det bra blir det också ännu mer uppmärksamhet.

– Vi hoppas vi kan hjälpa till att få mer fokus på tjejer hemma och visa att man kan absolut spela och drömma om OS som damspelare.

Nu väntar alltså match för Danmark mot Sverige, en match Josefine Jakobsen ser fram mycket emot.

– Det blir en svår och spännande match, det är jag övertygad om. Båda lagen har chans att ta sig till kvartsfinal fortfarande och vill göra allt för att vinna. Mina förväntningar är att det kommer bli en fysisk och tajt match.

Vad blir nyckeln om Danmark ska vinna över Sverige?

– Exakt samma sak som mot Tjeckien. Hårt jobb och rätt attityd, åka massa skridskor och sätta press. Självklart också sätta chanserna när vi får dom.

Blir det Danmark eller Sverige som kommer spela kvartsfinal?

– Danmark kommer spela kvartsfinal, avslutar Josefine Jakobsen.

