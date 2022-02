Tidigare under kvällen berättade Skellefteå AIK:s general manager Erik Forsell att det inte var aktuellt med en återkomst för David Rundblad under våren.

Nu bekräftar även spelaren detta.

– Det är inte aktuellt med spel i SHL under våren, sa han till Norran.

KHL ställde in resterande delen av grundserien för att direkt efter OS i Peking kunna inleda slutspelet till Gagarin Cup. Detta medför att flera spelare från ligan kan röra på sig och avsluta säsongerna på andra håll och kanter.

En av spelarna vars säsong nu är över är David Rundblad, som spelar i HK Sotji. Rundblad spelade under ungdoms- och junioråren i Skellefteå, där han även senare kom att debutera i den svenska högsta ligan innan han stack över till Nordamerika.

Sedan säsongen 2010/11 har han inte spelat i Skellefteå och tidigare under kvällen berättade Skellefteås general manager Erik Forsell om en potentiell återkomst för den tidigare stjärnbacken.

– Vi har inte haft någon specifikt för den här säsongen., sa han till Hockeysverige.se då.

“INTE AKTUELLT”

Senare under kvällen kommenterade även Rundblad och var då tydlig när han berättade för Norran att det inte kommer bli någon återkomst.

– Det är inte aktuellt med spel i SHL under våren, sa han till tidningen och berättade vidare:

– Jag kommer nog att fullfölja mitt kontrakt med Sotji under våren och det går ut den 30 april. Sedan åker jag hem till Skellefteå och laddar för nästa säsong.

Under säsongen har Rundblad noterats för sex poäng (2+4) på 42 spelade matcher i KHL.

