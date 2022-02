Patrik Norén har följt Leksand länge och tagit kliv tillsammans med föreningen. Inför förra säsongen kom han tillbaka till laget och fick till slut en ordinarie plats i SHL-truppen. Nu berättar han om sin långa resa som har tagit honom dit han är idag.

– Jag ville vara med och styra upp och få lite ordning, säger han till Hockeysverige.se om beslutet att flytta tillbaka till klubben.

Åker du från Hedemora upp mot Leksand kommer du antagligen passera Säter. En tätort med drygt 4 000 invånare. Samtidigt är det en ort med ett stort hockeyintresse.

Genom åren har det kommit fram många skickliga hockeyspelare från Säter. Bland andra Patrik Hjalmarsson, Per Ljusteräng och Jens Jakobs. Lägg därtill Oskarshamns assisterande tränare Jeff Jakobs. En av dom mest framgångsrika från Säter är Leksands back Patrik Norén.



- Hockeyn var ganska stor i Säter när jag växte upp. Det var hockey på vintern och fotboll på sommaren som gällde. Jag spelade själv fotboll i Säters IF, men senare även i Gustafs Goif. I Gustafs var det bara under en säsong och jag avslutade faktiskt där, berättar Patrik Norén då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på klassiska konditori Siljan i Leksand där för övrigt bland andra även hans lagkapten, Patrik Zackrisson, med familj söndagsfikar några bord bort.



Norén fortsätter:



- Hockeyn var stor då och jag kommer ihåg att ofta var mycket folk på A-lags och J20-matcherna. Egentligen på alla matcher. Dessutom var det många mer ålderkullar då jämfört med hur det är nu. Det har droppat av under åren och är svårare att få ihop lag.

- Där och då var jag i ishallen hela tiden och såg på alla matcher jag kunde. Vi bodde ganska nära, två minuters gångväg, så var jag i ishallen så jag var där så fort jag hade möjligheten.

“FARSAN VISSTE INTE VEM HAN SKULLE HÅLLA PÅ”

Det blev även en hel del landhockey hemma på gården tillsammans med storebror Christoffer.



- Han är tre år äldre och jag fick vara med honom och spela. Kanske var det därför jag blev lite härdad i yngre ålder, att jag vande mig vid en annan typ av fysik. Jag har säkert haft lite nytta av det där.



Vad har din bror betytt för dig som hockeyspelare?

- Mycket. Han var några steg före mig hela tiden. Jag var med och såg alla deras matcher och träningar. Jag ville alltid vara lite grann som dom äldre, coolare och större killarna. Jag försökte ta rygg så mycket som möjligt och gjorde en ganska liknande resa som honom. Sedan satsade han lite mer på sina studier och den biten.

- Han bytte sedan till Borlänge och vi möttes då i en J20-match, vilket var ganska häftigt. Jag kommer ihåg att farsan sa att inte visste vem han skulle hålla på, säger Patrik Norén med ett leende.

Patrik Norén. Foto: Ronnie Rönnkvist

FÖRSTA TIDEN I LEKSAND

- Jag vet inte om jag hade så många förebilder, nu blir det lite klyschigt, men det blir i så fall dom här stora spelarna. Jag tänker då på Nicklas Lidström. Han var en fantastisk spelare…- Egentligen inte. Det är svårt att sitta här och jämföra mig med honom, säger Patrik Norén med ett skratt och fortsätter:- Någonstans kanske jag strävat efter att spela som honom. Han låg steget före, var smart och visste hela tiden vad han skulle göra.- Jo, jag försöker ligga steget före, veta vad jag ska göra och vara den här tvåvägsbacken. Kunna bidra med framför allt mitt defensiva spel. Vara smart i den delen av spelet. Det är där jag kan bidra mest, helt klart.

Inför säsongen 2008/09 flyttade Patrik Norén upp till Leksand första gången för att ansluta till klubbens J18-lag.



- Det var såklart häftigt och någonting helt annat med träningen och hela den biten eftersom jag kom från Säter och pojklagshockeyn där, mängden och allt det där. Jag var inte alls förberedd på det i början så det blev en väckarklocka.

- Samtidigt var det, som jag sa, häftig och komma in och se allting. Se A-lagsspelarna träna och springa runt i samma korridorer som dom.

Patrik Norén. Foto: Bildbyrån

“SOM EN STOR FAMILJ”

Redan under sin andra säsong i Leksand fick Patrik Norén chansen att träna och spela matcher med A-laget.- Min första säsong var lite strulig. Jag hade problem med ryggen. Vi spelade i J18 elit och sedan blev det J18-allsvenskan efter jul. Sista tio matcherna den säsongen spelade jag inte. Den säsongen blev det inte heller någonting i J20.- Andra säsongen blev det både J20 och A-lag. Jag tror att jag var med och tränade med A-laget på försäsongen av en slump. Det blir ofta så att är det skador i A-laget tar man upp folk från J20 för att fylla på. Då hade jag turen att (Per) Bäcklin och Niklas (Eriksson) tog upp mig. Efter det blev jag hyfsat bofast där den säsongen.

Samma säsong fick Patrik Norén vara med och vinna Junior-SM-guld efter att finalbesegrat Brynäs i Globen.



- Det var inte många som trodde på oss. Slutspelet spelades i Stockholm. Vi mötte Luleå i semifinalen och det var ingen som trodde på oss där och då, men framför allt inte heller mot Brynäs när dom hade sitt riktigt stjärnspäckade lag.

- Hela den gruppen vi hade var som en stor familj och det var verkligen ingen som stack ut åt något håll utan vi var mer som en maskin. Det var fantastiskt och någonting jag alltid kommer bära med mig.



Ni hade en okej extraspelare i det här laget, Filip Forsberg.

- 13:e forward. Det är sjukt. Vår stora stjärna satt på bänken. När jag idag träffar på spelare från det här gamla gänget blir det att man påminns om guldet. Lika när jag träffar på Bäcklin, så fort jag hör honom i korridoren känner jag ”va fan…”, skrattar Norén.

Patrik Norén. Foto: Ronnie Rönnkvist

“ETT HELT ANNAT LUGN”

- Det har hänt enormt mycket sedan dess på flera olika plan. Stor omsättning av personal på alla möjliga platser och omorganisationer som det egentligen alltid har varit i Leksand. Det har varit stökiga år. Niklas (Eriksson) och Christer (Olsson) fick sparken…- Även när jag inte varit här utan i Almtuna och Timrå har det nästan bytts ut folk efter varje säsong, men även mitt under säsongerna.- Idag känns det som en helt annan förening med lugnet som nu finns här. Det stora jag tycker är att det kommit in någon utifrån ”Tjomme” (Thomas Johansson). Han påverkas inte i samma utsträckning som det har varit innan. Det har varit stora krafter utifrån som haft sina tentakler innan i verksamheten, men den stora stabiliteten som är idag tycker jag är den stora skillnaden.

Givetvis påverkas spelarna i ett lag då det är stökigt runt om i föreningen.



- Jag tycker inte att det är samma stress idag. Om vi förlorade tre, fyra matcher kunde bli ganska stressat i den gamla ”eran”. Det skulle sparkas folk, dom här ska bytas ut, si och så ska hända.

- Det är en helt annan lugn nu och en tro på det vi gör. Man är inte lika orolig utan vi vet att vi har någonting som fungerar. Tar vi det lugnt och jobbar på metodiskt så kommer det lösa sig. Just det här en skön känsla för oss spelare ha med oss, att man hela tiden backar upp oss.

Patrik Norén i Skellefteå. Foto: Bildbyrån

“ATT FÅ ETT ”A" DIREKT VAR STORT FÖR MIG"

- När jag kom dit märkte jag att det var stora skillnader, helt klart. Det var verkligen upp-styrt, proffsigt och man märkte att det var en organisation som varit välmående över tid i SHL. Det fanns på något vis inga bekymmer och Skellefteå satsade på att vinna guld.- Där var stora utmaningen, att började det hacka lite grann och man hamnade utanför topp sex. kunde det börja gnissla, men samtidigt var det inte nära att så skulle ske. Det fanns någonting som satt i väggarna och allt rullade på av sig själv tack vare framgångarna man haft.- Ser man på Skellefteå, dom byter ut spelare efter varje säsong ändå är dom topp fem år efter år. Det är ändå imponerande.

Inför säsongen 2020/21 återvände alltså Patrik Norén till Leksand.



- Mitt kontrakt med Skellefteå hade gått ut. Man hade blåst av slutspelet efter coronan slagit till. Allting var väldigt osäkert och jag visste inte vad som skulle hända. Jag pratade med agenten och det var allmänt kaos. Ingen visste någonting om vad som skulle hända ekonomiskt eller med alla kontrakt. Egentligen var det bara att ha is i magen och inte ta några förhastade beslut.

- Sommaren gick och det hände inte så mycket. Lagen var ganska avvaktande i vad som skulle hända. I maj, juni började vi prata lite med Leksand. Det var ett gemensamt intresse. Leksand kom från en tung säsong och hade klarat sig undan kvalet på grund av coronan.

- Leksand behövde ha in en defensiv, stabil back och jag kände att det var en möjlighet för mig att få ett större förtroende och kunna få visa vad jag går för. Jag tycker inte att jag riktigt fick göra det uppe i Skellefteå. Jag blev lite hållen tillbaka där.

- När då Leksand dök upp kände jag ”jag flyttar hem igen”. Jag ville vara med och styra upp och få lite ordning. Då hade Björn (Hellkvist) kommit in och det fanns på något vis en framtidstro, att göra något bra.



Du fick ett A på bröstet och mycket speltid, kände du att du hittat rätt?

- Lite grann var det så. Det var precis vad jag ville ha då jag kom hem, att få förtroende. Att få ett A direkt var stort för mig, men ingenting jag hade räknat med. Jag tänkte framför allt hockeymässigt att jag ville visa vad jag kan på SHL-nivå. Det fick jag ändå chansen att göra.

Patrik Norén. Foto: Bildbyrån

“HANDLAR OM SJÄLVFÖRTROENDE”

- Det var en okej säsong, godkänd. Nästan en bra säsong. Jag tycker att jag måste vara ärlig mot mig själv och titta på vilken säsong jag kom ifrån.- Sista säsongen i Skellefteå hade jag opererat höften och kom tillbaka någonstans i november för att börja äta mig in i en tuff backbesättning. Självförtroende var inte på topp efter den säsongen. Det måste jag vara ärlig med att säga.- Jag tror att alla vet om att efter en sådan säsong tar det lite tid, även om man kommer in i ett nytt lag och får en massa förtroende, och att man söker lite grann efter sig själv. Det tog ändå ett tag att hitta rätt och det var lite upp och ner den säsongen.- I det stora hela tycker jag ändå att jag gjorde det jag skulle göra, men det kanske inte blev någon utveckling rent spelmässigt.

Med tanke på att du bara tycker att förra säsongen var okej, hur ser du då på din utvecklingskurva den här säsongen?

- Någonstans har det ändå gått uppåt, det tycker jag absolut, säger Patrik Norén samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

“VI SA INTE SÅ MYCKET EFTER DEN SISTA MATCHEN”

- Jag tror att mycket handlar om självförtroende. Förtroende fick jag förra säsongen också, men det har tagit lite tid att hitta rätt efter att jag kommit hit lite stukad efter åren i Skellefteå.- Här har jag fått chansen och förmånen att jobba på och hitta mig själv. Det har nu gett effekt och jag har fått det här riktiga självförtroendet. Jag känner att jag vågar göra saker där ute.- Det spelar också in, såklart. Jag känner att jag vågar ta lite mer plats i gruppen och säga vad jag tycker.- Man känner sig tryggare i miljön, med tränarstaben, ”Tjomme” och med ”Siiken” (Christer Siik). Det växer jag av såklart.

Förra säsongen var Marek Hrivik, Peter Chelarik och Otto Pajanen tre av spelarna som skulle driva laget offensiv. Inför den här säsongen lämnade alla tre Leksand. Däremot stannade tre vikta importer i form av Carter Camper, Carter Ashton och Matt Caito. In i stället har Max Véronneau, Mikael Ruohomaa, Justin Kloos och Ben Thomas kommit.



- Jag tycker att vi hade en bra grupp förra säsongen som drog åt samma håll. Vi fick verkligen ihop det i slutet av grundserien när vi vann runt 15 matcher i rad. Däremot fick vi tyvärr inte ihop det i slutspelet.

- Rent gruppmässigt har vi idag en homogen grupp som drar åt samma håll och vi har väldigt roligt tillsammans. Det är ofta vi passar på, hela laget, att göra saker tillsammans när vi har chansen. En jättebra grupp och man har verkligen träffat rätt på importerna. Dom har kommit in i det väldigt snabbt.

- I och med att Camper, Caito och Ashton är kvar så har dom tagit in och hand om dom nya importerna som kommit till den här säsongen, vilket gjort att dom kommit in i det snabbare.

Patrik Norén. Foto: Bildbyrån

“TRIVS FANTASTISKT BRA HÄR”

- Vi sa inte så mycket efter sista matchen. Det var nog mest att byta om, sätta sig i bussen och åka hem. Klart att jag tackade för matchserien, men 4-0… Det kändes som vi hade mer att ge där. Vi ska se till att få nya chanser i vår.- Lite grann handlar det om, samma som för mig, att vi haft lugn och ro, fått jobba på. Jag tycker ändå att det har varit lite svajigt under säsongen även om vi i det stora hela blivit bättre och bättre.- Vi har perioder där vi faller ur. Tillexempel förlorade vi dom tre första matcherna av säsongen. Sedan har vi haft svackor där vi förlorat tre, fyra matcher i rad. Över lag blir vi bättre och bättre, men vi behöver klara av att inte hamna i dom längre svackorna. Förlorar vi en match så ska vi studsa tillbaka i nästa. Det är något jag tycker att vi kan bli bättre på.- Vi har en mer utspridd produktion den här säsongen offensivt, flera som bidrar och vi har satt oss i en bra position för våren.

Hur har dom ideliga covid-avbrotten påverkat laget, hur jobbar ni för att hela tiden vara förberedda när pucken släpps nästa gång?

- Det har varit tufft, helt klart. Man trodde på något vis att det var över eftersom det hade gått så bra hela hösten och fram till jul. Sedan började dom här utbrotten ploppa upp överallt, säger Patrik Norén med en djup suck och fortsätter:

- Samtidigt blev man härdad förra säsongen. Man ska ändå veta att när man får ett utbrott och ska stänga ner upp till en vecka tappar man det här maxtempot, tajmingen och lite annat. Man får dom här pingislungorna under matchen.

- Det är också vad som varit utmaningen och att hela tiden starta om. Tillexempel när vi hade åkt ner till Göteborg och skulle spela mot Frölunda. Kring ett på dagen fick vi reda på att det inte skulle bli någon match och vi fick lov att åka hem. När sådana saker sker går det inte undgå att bli lite lätt besviken och irriterad.

- Det är inte så mycket att göra och alla lag har egentligen haft samma förutsättningar. Nu gäller det att få ihop säsongen så gott det går och det känns som att det ska gå mot ljusare tider. Det har gått upp och ner och jag tror alla lag känner att det är tufft att starta om, att det blir lite ryckigt i schemat.



Ditt kontrakt går ut efter säsongen, hur går tankarna framåt?

- Jag trivs fantastiskt bra här i Leksand och hoppas att vi ska kunna komma överens om en fortsättning. Jag hoppas Leksand känner samma sak, avslutar Patrik Norén.

